Yaban hayatına dokunma, annesinden ayırma

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MEVSİM yaza dönerken, doğadaki hayvanların birçoğu da yavruladı. Yaban hayatında yalnız başına bulunan ve korunmaya muhtaç olduğu düşünülerek iyi niyetle koruma altına alınan hayvanlar için bu durum kötü sonuçlara yol açabiliyor. Doğada tek başına bulunan geyik, karaca, kurt, tilki, kuş türleri gibi birçok yaban hayvanı insanlar tarafından iyi niyetle koruma altına alınsa da bu durum aslında doğal yaşama zarar veriyor ve farkında olmadan anneyle yavrunun birbirinden ayrılmasına sebep oluyor.

DOĞADA YAVRUYU KAYBETMEK YOK

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, doğada iyi niyetle yapılan işlerin kötü sonuçlara yol açabileceğini söylüyor: “Hayvanların doğasında yavrusunu kaybetme diye bir şey yok. Geyik, karaca gibi hayvanlar yavrusuna besin bulmak için uzaklara gittiğinde yavruları olası tehlikelere karşı bulundukları yerden hareket etmiyor. İnsanlar alıp milli parklara götürüyor annesi de geldiğinde yavrusunu bulamıyor. Bu olayın sonucunda yavru öksüz kalıyor, anne ise stres altında günlerce yavrusunu arıyor.

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Yaban hayatı ve doğanın insana ihtiyacı yok. Trafik kazası, elektrik telleri, çitlere takılma gibi insan etkenli ölüm sonucu yavrular öksüz kaldıysa işte o zaman müdahale edilebilir. İnsanlar yavruları ellemesin, çünkü her yıl yüzlerce binlerce yavru annesinden ve doğasından koparılıyor. Götürüldükleri yerlerde rehabilitasyon düzgün yapılamazsa doğaya geri kazandırılamıyor. Yapmamız gereken tek şey, doğada insan etkisi yoksa olumlu olumsuz hiçbir şeye müdahale etmemek.”

TOY KUŞU ANNESİNE BÖYLE KAVUŞTU

Alper Tüydeş, Doğa Koruma ve Milli Parklar’dan bazılarının örnek uygulamalarına dikkat çekiyor: “Örnek uygulama olarak belirtecek olursak, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler nesli tehlike altında olan yavru toy kuşu bulmuştu. Köylülere yavruyu nerede bulduklarını sorup koordinatları alıyorlar ve yavruyu kırsala bıraktıktan sonra uzaktan takip ediyorlar. Bir süre sonra anne gelip yavrusunu alarak götürüyor. Olması gereken uygulama budur.”

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