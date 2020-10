Ya temizlenir ya temizleriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’daki toplu açılış törenine videokonferans aracılığıyla bağlanarak yaptığı konuşmada, “Suriye’de halen var olan terör bölgeleri, ya bize söz verildiği biçimde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız” dedi. Türkiye’de kendi halkına ve devletine husumet bağlayan bir kesimin var olduğunu söyleyen Erdoğan, “Her şeye çamur atarak, her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca ortaya saçarak, sinsince saldırıyorlar” diye konuştu.

Reyhanlı Barajı’yla birlikte Hatay’da hayata geçirilen, Afşin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma tesisinin toplu açılış törenine videokonferans yöntemiyle İstanbul’dan katılan Erdoğan özetle şunları söyledi:

‘SAĞLAM ALTYAPIYA BORÇLUDUR’

‘Bugün Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen, dimdik ayakta olmasını birlik ve beraberliğinin gücü yanında, her alandaki sağlam alt yapısına borçludur. Geçtiğimiz 18 yılın her günü, ülkemize ve milletimize eser kazandırdık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye kadar her alanda, Cumhuriyet tarihinde tamamında yapılanları 5’e, 10’a katlayan yatırımları hayata geçirdik.

‘GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ’

Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, güçlendikçe uluslararası alanda da gerektiğinde en zorlu mücadelelere girerek, haklarını daha iyi savunabilir seviyeye geldi. Koronavirüs salgını etkisiyle yeniden şekillenen küresel dünya düzeninde, ülkemizin hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışıyoruz. Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den Kafkasya’ya kadar her yerde dostlarımızın, kardeşlerimizin, mazlumların yanında yer alırken kendi geleceğimizi de şekillendiriyoruz.

‘SAHADA AKTİF OLACAĞIZ’

Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken, Suriyeli kardeşlerimizin de yalnız olmadığını gösterdik. Suriye güvende ve huzur içinde olmadan, Hatay’dan diğer sınır illerimizden başlayarak Türkiye’nin güven ve huzur içinde olmayacağını biliyoruz. Tıpkı Balkanlarda, tıpkı Kafkaslarda, tıpkı Akdeniz’de olduğu gibi bu uzun güney sınırımızda da istikrar sağlana kadar sahada aktif şekilde yer almayı sürdüreceğiz.”

‘HAK ETTİKLERİ CEVABI VERİRİZ’

“Suriye’de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği biçimde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız. İdlib’de yeni bir insanlık trajedisi yaşanmasına yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz. Sabrımızı zorlayan tacizler ve provokatif saldırılara hak ettikleri cevabı vermekte tereddüt göstermeyeceğiz. Her konuda olduğu gibi Suriye’deki meselelerin çözümünde tercihimiz barıştır, siyasi yollardır. Tüm dünya bun noktaya gelene kadar, biz kendi yolumuzda ilerlemekte kararlıyız.”

‘ÜLKEMİZDE TUHAF BİR KESİM VAR’

“Ülkemizde kendi halkına ve devletine husumeti hayatının ana gayesi haline getirmiş tuhaf bir kesim var. Bunların bıraktığı kirli izlere, siyasetten medyaya ve meslek kuruluşlarına kadar her yerde rastlamak mümkündür. Bembeyaz bir örtünün üzerindeki küçük kara bir nokta mesabesindeki bu kesimler, az olmalarına rağmen, rahatsızlık vericidir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak rahatsız da olsak, herkesi kucaklamanın görevimiz olduğunu biliyoruz. Ancak milli mücadelede ve milli meselelerde adeta düşmanın beşinci kolu gibi faaliyet gösteren bu kesimler, kucaklanmak istemediklerini açıkça ortaya koyuyorlar. Emin olun şu anda yaptığımız baraj açılışı bile tıpkı diğer hizmetler ve yatırımlar gibi onları rahatsız ediyor. Rahatsızlıklarını açıkça dile getiremedikleri için her şeye çamur atarak, her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca ortaya saçarak, sinsince saldırıyorlar.” Açılış töreninde bakanlar ve bölge milletvekilleri de vardı.

‘REYHANLI BARAJI ÖNEMLİ BİR YATIRIMDIR’

“Reyhanlı Barajı, Amik Ovası’nın taşkınlardan korunmasını ve sulanmasını sağlayacak, topraklarımızın bereketini arttıracak önemli bir yatırımdır. Barajın sulayacağı 585 bin dekar arazi çiftçilerimize 450 milyon TL’yi aşkın gelir artışı ve 52 binden fazla kişiye de ilave istihdam sağlayacaktır. Bu sulama alanının büyüklüğü, Hatay’daki toplam tarım arazilerinin yaklaşık 4’de 1’ini ifade ediyor. Bu projenin sulamada ülkemize yıllık ekonomik faydası 350 milyon TL, enerji üretimindeki eK katkısı da 80 milyon TL’dir.”