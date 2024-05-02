Ya babası fark etmeseydi! Otomobilin altına torpillerden oluşan ‘patlayıcı düzenek’ bağlamış

Haberin Devamı

Sanayideki usta, aracı incelerken karter ile egzoz arasında bir düzenek olduğunu fark etti. Durumu önce araç sahibine söyleyen usta, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine sanayi sitesine Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Aracın bulunduğu işyerinin çevresine şerit çeken ekipler düzeneği incelemeye aldı. Düzenek araçtan alınarak bomba imha uzmanı ekiplerince patlatıldı.

ÜSTÜNDEN KROKİ ÇIKTI

İncelemede, bomba görünümlü düzeneğin üç torpilden oluştuğu, bunları sabitlemek amacıyla bir de ilaç kutusu kullanıldığı tespit edildi. Torpillerin aracın alt kısmından gelen ısıyla patlatmasının amaçlandığı belirlendi.

Haberin Devamı

Bomba düzeneğini bulan oto tamir ustası Ercan Yılmaz, “Aracı kriko ile kaldırdığımda sağ tarafta bir parça tespit ettik. Parçanın uzaktan kumandalı bir cisim olduğunu gördük, aldık” dedi. Batuhan Y. kız arkadaşı Rabia S.’nin (23) eski sevgilisi Serdar E.’den şüphelendiklerini söyledi. Rabia S. de iki yıl önceki erkek arkadaşı Serdar E.’nin ayrıldıktan sonra kendisini sürekli tehdit ettiğini, fiziki takip yaptığını ve akrabalarının da araçlarına zarar verdiğini öne sürdü. Serdar E.’nin üst aramasında, Rabia S.’nin evine ait otoparkın girişlerinin yer aldığı kroki bulundu. Hakkında halkı paniğe sevk etme ve terör suçlamaları başta olmak üzere 6 ayrı suçlama bulunan Serdar E. tutuklandı.