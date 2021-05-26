XRP mahkemesi ne zaman? İşte Ripple davasında son gelişmeler

Ripple XRP mahkemesi ile ilgili aramalar devam ediyor. Kripto para piyasasına aşina vatandaşların merakla beklediği konuya ilişkin son durum araştırma konusu oldu. İşte, XRP mahkemesi hakkında son bilgiler...

RİPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN?

Ripple XRP ve SEC arasında dava süreci devam ediyor. Geçtiğimiz gün yapılan toplantının ardından yeni bir dava görülecek.

21 Mayıs'ta TSİ 14.00’de Ripple’ın, XRP Satışlarının menkul kıymet olup olmadığına ilişkin aldığı hukuki tavsiye kararlarına ilişkin taleplerini tartışmak için tele konferans yapılacağı iddia ediliyor.

RİPPLE NEDİR?

Ripple küresel bir ödeme ağıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir para biriminin saniyeler içinde, oldukça uygun işlem ücreti ile gönderilmesini sağlar. Şu anda Ripple, dünya çapında gerçek zamanlı ödeme yapmak için daha verimli ve uygun maliyetli bir yol sunacak şekilde onlarca bankalarla birlikte çalışmaktadır. Bitcoin büyük bir ödeme yöntemidir, ancak Ripple gibi bir kişiden diğerine para göndermenin hızlı bir yolunu sunmaz.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara