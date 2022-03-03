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Wu Wei nedir, ne demek?

#Wu Wei#Wu Wei Nedir#Wu Wei Ne Demek
Wu Wei nedir, ne demek

Wu Wei çok eski kökenli bir kelimedir. Wu wei, kelimenin tam anlamıyla "eforsuzluk", "eylemsizlik" veya "çabasız hareket" anlamına gelen bir kavramdır. Sonrasında ise Çin'den yayılarak farklı milletlerde de bazı kitlelerce benimsenmiştir. Peki, Wu Wei nedir, ne demek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Wu wei, İlkbahar ve Sonbahar Dönemi'nde ve Konfüçyüsçülük'ten Çin devlet idaresinde ve Taoizm'de önemli bir kavram haline gelmek için ortaya çıktı ve en yaygın olarak imparatorun davranışı da dahil olmak üzere ideal bir hükûmet biçimine atıfta bulunmak için kullanıldı. Çelişkili olmayan bir kişisel uyum, serbest akan spontanlık ve beceriklilik durumunu betimleyen bu terim, genellikle daha doğru bir şekilde bir ruh veya zihin durumunu ifade eder ve Konfüçyüsçülük'te geleneksel ahlakla uyum içindedir.

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