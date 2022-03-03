Wu Wei nedir, ne demek?

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Wu wei, İlkbahar ve Sonbahar Dönemi'nde ve Konfüçyüsçülük'ten Çin devlet idaresinde ve Taoizm'de önemli bir kavram haline gelmek için ortaya çıktı ve en yaygın olarak imparatorun davranışı da dahil olmak üzere ideal bir hükûmet biçimine atıfta bulunmak için kullanıldı. Çelişkili olmayan bir kişisel uyum, serbest akan spontanlık ve beceriklilik durumunu betimleyen bu terim, genellikle daha doğru bir şekilde bir ruh veya zihin durumunu ifade eder ve Konfüçyüsçülük'te geleneksel ahlakla uyum içindedir.