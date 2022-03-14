William Hurt kimdir, kaç yaşında vefat etti? William Hurt filmleri ve kariyer bilgileri

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William Hurt, 20 Mart 1950 tarihinde Washington ABD'de doğdu.

Altı yaşına kadar, babasının tayin edildiği Guam Adaları'nda yaşayan William Hurt, anne babasının ayrılmasıyla birlikte babasını ziyaret için Sudan ve Somali gibi yerleri çok küçük yaşta gezme fırsatı buldu. Bir yaşındayken annesinin ünlü mirasyedi Henry Luce III ile evlenmesiyle birlikte gezginci hayatı birdenbire değişiveren oyuncu, üvey babasının isteği üzerine sıkı bir teoloji eğitimi görmeye başladı.

Juilliard'da John Houseman denetiminde drama eğitimi alan Hurt, disiplin problemi çektiği için mezun olmadan okuldan ayrıldı. Şansını Oregon'da denemeye karar veren oyuncu, Eugene O'Neill'in Long Day's Journey Into Night adlı oyunuyla birlikte ilk sahne deneyimini yaşadı. Bir süre Ashland Shakespeare Festivali'nde çalışan Hurt, 1976 yılında buradan New York'a geçerek Circle Repertory Topluluğu'nda devamlı oyuncu olarak çalışmaya başladı.

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1976-77 sezonu içerisinde sahnelenen My Life adlı oyundaki performansıyla Obie ödülünün sahibi olan oyuncu, 1980 yılında kamera karşısına geçti. Altered States adlı filmde canlandırdığı kendi üzerinde tehlikeli deneyler yapan bilim adamı tiplemesiyle eleştirmenlerden olumlu not aldı. Ertesi yıl Lawrence Kasdan'ın Body Heat adlı suç dramında kurnaz bir kadınla hastalıklı bir ilişkiye giren kalın kafalı bir yargıcı canlandırdı. 1983 yılında Kastan ile ikinci kez bir araya gelerek The Big Chill adlı noir tarzındaki filmde, intihar eden arkadaşının cenazesi dolayısıyla lise arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelen uyuşturucu bağımlısı bir Vietnam askerini canlandırdı.

1985 yılında rol aldığı Hector Babenco'nun Kiss of the Spider Woman adlı filmde canlandırdığı, Latin Amerika hapishanesinde mahkûm olan eşcinsel vitrin tasarımcısı karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nün sahibi oldu. Kariyeri boyunca çok farklı karakterleri etkileyici ve de gerçekçi bir üslupla canlandıran oyuncu, 1986 yapımı Children of a Lesser Goddaki öğretmen ve 1987 yapımı Broadcast Newsdeki televizyon spikeri karakterleriyle iki kez daha Oscar'a aday gösterildi.

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1988 yılında üçünücü Kasdan-Hurt ortaklığı gündeme geldi ve ikili The Accidental Tourist adlı Anne Tyler uyarlamasına birlikte imza attı. Bundan sonraki yıllarda daha çok ticari ve ikinci sınıf filmlerde gözüken oyuncu, Woody Allen'ın Alice adlı filminde Mia Farrow'un olgun kocası tiplemesiyle oldukça beğeni topladı. Ardından Kasdan'ın I Love You to Death adlı gerilim filminde rol alan oyuncu, 1991 yılında The Doctor adlı dram filminde gırtlak kanserine yakalanan bir cerrahı canlandırdı.

Jurassic Park ile kariyerinin ilk dev bütçeli filmini gerçekleştiren Hurt, bu filmin ardından bir bağımsız yapımda, Wayne Wang'in 1995 yapımı Smoke filminde rol aldı. Oyuncu, bu filmde canlandırdığı yazma problemi çeken Brooklyn'li yazar karakteriyle eleştirmenlerden beğeni topladı. 1996 yılında Franco Zeffirelli'nin, Charlotte Brondt uyarlaması Jane Eyrede rol alan Hurt, aynı yıl Michael adlı filmde alaycı bir bulvar gazetecisini canlandırdı.

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1998 yılında film noir türünün başarılı örneklerinden Alex Proyas'ın Dark City adlı filminde dedektif rolünü oynayan oyuncu, The Propositionda sorunlu bir milyoneri canlandırdı. 1960'lı yılların bilimkurgu serisinin büyük ekrana uyarlanmış hali olan Lost in Space adlı filmde profesör John Robinson'u canlandırdıktan sonra, One True Thing adlı filmde aşırı tenkitçi baba portresi çizdi.

En az sinema kadar tiyatro alanında da tanınmış bir isim olan William Hurt, bugüne kadar yetmişin üzerinde oyunda rol aldı. Bunlardan David Rabe'in Hurlyburly adlı oyunu, oyuncuya Tony Ödülü adaylığı getirdi.

FİLMLERİ

Yıl Film Rol Yönetmen 1980 Altered States Professor Edward Jessup Ken Russell 1981 Eyewitness Daryll Deever Peter Yates Vücut Isısı Ned Racine Lawrence Kasdan 1983 The Big Chill Nick Carlton Lawrence Kasdan Gorky Park Arkady Renko Michael Apted 1985 Örümcek Kadının Öpücüğü Luis Alberto Molina Héctor Babenco En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü

BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Cannes Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

David di Donatello Award for Best Foreign Actor

London Film Critics Circle Award for Actor of the Year

Los Angeles Film Critics Association Award for Best Actor

National Board of Review Award for Best Actor (tied with Raul Julia)

Adaylık – En İyi Erkek Film Oyuncusu Altın Küre Ödülü - Dram

Adaylık – National Society of Film Critics Award for Best Actor

Adaylık – New York Film Critics Circle Award for Best Actor 1986 Başka Tanrının Çocukları James Leeds Randa Haines Adaylık – En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü

Adaylık – Golden Globe Award for Best Actor – Motion Picture Drama 1987 Broadcast News Tom Grunick James L. Brooks Adaylık – En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü

Adaylık – En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi Filmi

Adaylık – New York Film Critics Circle Award for Best Actor 1988 A Time of Destiny Martin Larraneta Gregory Nava The Accidental Tourist Macon Leary Lawrence Kasdan Golden Horse Award for Best Foreign Actor 1990 Ölümüne Sevmek Harlan James Lawrence Kasdan Alice Doug Tate Woody Allen 1991 Until the End of the World Sam Farber, alias Trevor McPhee Wim Wenders The Doctor Dr. Jack MacKee Randa Haines Adaylık – En İyi Erkek Oyuncu Chicago Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü 1992 The Plague Doctor Bernard Rieux Luis Puenzo 1993 Mr. Wonderful Tom Anthony Minghella 1994 Second Best Graham Holt Chris Menges Trial by Jury Tommy Vesey Heywood Gould 1995 Duman Paul Benjamin Wayne Wang 1996 New York'ta bir çılgın Henry Harriston Chantal Akerman Michael Frank Quinlan Nora Ephron Jane Eyre Edward Fairfax Rochester Franco Zeffirelli 1997 Loved K.D. Dietrickson Erin Dignam 1998 Lost in Space Professor John Robinson Stephen Hopkins Karanlık Şehir Inspector Frank Bumstead Alex Proyas One True Thing George Gulden Carl Franklin 1999 The 4th Floor Greg Harrison Josh Klausner Gün Işığı Andor Knorr István Szabó Adaylık – Genie Award for Best Performance by an Actor in a Supporting Role The Big Brass Ring William Blake Pellarin George Hickenlooper Do Not Disturb Walter Richmond Dick Maas a.k.a. Silent Witness 2000 Contaminated Man David R. Whitman Anthony Hickox The Miracle Maker Jairus

(Seslendirme) Derek W. Hayes and Stanislav Sokolov 2001 Rare Birds Restaurateur Sturla Gunnarsson Yapay Zeka Professor Allen Hobby Steven Spielberg The Simian Line Edward Linda Yellen 2002 Tuck Everlasting Angus Tuck Jay Russell Changing Lanes Doyle Gipson's AA Sponsor Roger Michell Nearest to Heaven Matt 2004 The Blue Butterfly Alan Osborne Léa Pool Köy Edward Walker M. Night Shyamalan 2005 The King David Sandow James Marsh A History of Violence Richie Cusack David Cronenberg Austin Film Critics Association Award for Best Supporting Actor

Los Angeles Film Critics Association Award for Best Supporting Actor

New York Film Critics Circle Award for Best Supporting Actor

North Texas Film Critics Association Award for Best Supporting Actor

Utah Film Critics Association Award for Best Supporting Actor

Adaylık – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü

Adaylık – International Cinephile Society Award for Best Supporting Actor

Adaylık – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Saturn Ödülü

Adaylık – Çevrimiçi Sinema Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü Geçmişin Peşinde Dr. Peter Reed Joshua Michael Stern Syriana Stan Goff Stephen Gaghan 2006 Kirli Sırlar CIA Director Philip Allen Robert De Niro The Legend of Sasquatch John Davis

(Seslendirme) Thomas Callicoat Also co-producer 2007 Mr. Brooks Marshall Bruce A. Evans Beautiful Ohio Simon Messerman Chad Lowe Noise Mayor Schneer Henry Bean Into the Wild Walt McCandless Sean Penn Adaylık – Sinema Filminde Oyuncu Kadrosu Tarafından Üstün Performans Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü 2008 Bakış Açısı President Harry Ashton Pete Travis The Incredible Hulk Thaddeus "Thunderbolt" Ross Louis Leterrier 2009 The Countess György Thurzó Julie Delpy 2010 The Yellow Handkerchief Brett Hanson Udayan Prasad Robin Hood William Marshal Ridley Scott 2011 The River Why Henning Hale-Orviston Matthew Leutwyler Late Bloomers Adam Julie Gavras Hellgate Warren Mills John Penney 2013 The Host Jeb Stryder Andrew Niccol The Disappearance of Eleanor Rigby Julian Rigby Ned Benson Fire in the Blood Anlatıcı

(Seslendirme) Dylan Mohan Gray Belgesel Days and Nights Herb Christian Camargo 2014 Winter's Tale Isaac Penn Akiva Goldsman 2016 Race Jeremiah Mahoney Stephen Hopkins Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı Thaddeus "Thunderbolt" Ross Anthony and Joe Russo 2018 The Miracle Season Ernie Found Sean McNamara Avengers: Sonsuzluk Savaşı Thaddeus "Thunderbolt" Ross Anthony and Joe Russo Cameo 2019 Avengers: Endgame 2020 The Last Full Measure Tully Todd Robinson Post-production The Trial of the Chicago 7 John N. Mitchell Aaron Sorkin çekiliyor 2021 Black Widow Thaddeus Ross Post-production TBA The King's Daughter Père La Chaise Sean McNamara Post-production

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