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William Hurt kimdir, kaç yaşında vefat etti? William Hurt filmleri ve kariyer bilgileri

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William Hurt kimdir, kaç yaşında vefat etti William Hurt filmleri ve kariyer bilgileri

William Hurt filmleri ve dizileri, ünlü oyuncunun vefatının ardından merak ediliyor. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Oscar ödüllü oyuncu William Hurt, 71 yaşında hayata gözlerini yumarak veda etti. Peki, William Hurt kimdir? İşte, William Hurt filmleri ve dizileri hakkında bilgiler

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William Hurt, 20 Mart 1950 tarihinde Washington ABD'de doğdu. 

Altı yaşına kadar, babasının tayin edildiği Guam Adaları'nda yaşayan William Hurt, anne babasının ayrılmasıyla birlikte babasını ziyaret için Sudan ve Somali gibi yerleri çok küçük yaşta gezme fırsatı buldu. Bir yaşındayken annesinin ünlü mirasyedi Henry Luce III ile evlenmesiyle birlikte gezginci hayatı birdenbire değişiveren oyuncu, üvey babasının isteği üzerine sıkı bir teoloji eğitimi görmeye başladı.

Juilliard'da John Houseman denetiminde drama eğitimi alan Hurt, disiplin problemi çektiği için mezun olmadan okuldan ayrıldı. Şansını Oregon'da denemeye karar veren oyuncu, Eugene O'Neill'in Long Day's Journey Into Night adlı oyunuyla birlikte ilk sahne deneyimini yaşadı. Bir süre Ashland Shakespeare Festivali'nde çalışan Hurt, 1976 yılında buradan New York'a geçerek Circle Repertory Topluluğu'nda devamlı oyuncu olarak çalışmaya başladı.

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1976-77 sezonu içerisinde sahnelenen My Life adlı oyundaki performansıyla Obie ödülünün sahibi olan oyuncu, 1980 yılında kamera karşısına geçti. Altered States adlı filmde canlandırdığı kendi üzerinde tehlikeli deneyler yapan bilim adamı tiplemesiyle eleştirmenlerden olumlu not aldı. Ertesi yıl Lawrence Kasdan'ın Body Heat adlı suç dramında kurnaz bir kadınla hastalıklı bir ilişkiye giren kalın kafalı bir yargıcı canlandırdı. 1983 yılında Kastan ile ikinci kez bir araya gelerek The Big Chill adlı noir tarzındaki filmde, intihar eden arkadaşının cenazesi dolayısıyla lise arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelen uyuşturucu bağımlısı bir Vietnam askerini canlandırdı.

1985 yılında rol aldığı Hector Babenco'nun Kiss of the Spider Woman adlı filmde canlandırdığı, Latin Amerika hapishanesinde mahkûm olan eşcinsel vitrin tasarımcısı karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nün sahibi oldu. Kariyeri boyunca çok farklı karakterleri etkileyici ve de gerçekçi bir üslupla canlandıran oyuncu, 1986 yapımı Children of a Lesser Goddaki öğretmen ve 1987 yapımı Broadcast Newsdeki televizyon spikeri karakterleriyle iki kez daha Oscar'a aday gösterildi.

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1988 yılında üçünücü Kasdan-Hurt ortaklığı gündeme geldi ve ikili The Accidental Tourist adlı Anne Tyler uyarlamasına birlikte imza attı. Bundan sonraki yıllarda daha çok ticari ve ikinci sınıf filmlerde gözüken oyuncu, Woody Allen'ın Alice adlı filminde Mia Farrow'un olgun kocası tiplemesiyle oldukça beğeni topladı. Ardından Kasdan'ın I Love You to Death adlı gerilim filminde rol alan oyuncu, 1991 yılında The Doctor adlı dram filminde gırtlak kanserine yakalanan bir cerrahı canlandırdı.

Jurassic Park ile kariyerinin ilk dev bütçeli filmini gerçekleştiren Hurt, bu filmin ardından bir bağımsız yapımda, Wayne Wang'in 1995 yapımı Smoke filminde rol aldı. Oyuncu, bu filmde canlandırdığı yazma problemi çeken Brooklyn'li yazar karakteriyle eleştirmenlerden beğeni topladı. 1996 yılında Franco Zeffirelli'nin, Charlotte Brondt uyarlaması Jane Eyrede rol alan Hurt, aynı yıl Michael adlı filmde alaycı bir bulvar gazetecisini canlandırdı.

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1998 yılında film noir türünün başarılı örneklerinden Alex Proyas'ın Dark City adlı filminde dedektif rolünü oynayan oyuncu, The Propositionda sorunlu bir milyoneri canlandırdı. 1960'lı yılların bilimkurgu serisinin büyük ekrana uyarlanmış hali olan Lost in Space adlı filmde profesör John Robinson'u canlandırdıktan sonra, One True Thing adlı filmde aşırı tenkitçi baba portresi çizdi.

En az sinema kadar tiyatro alanında da tanınmış bir isim olan William Hurt, bugüne kadar yetmişin üzerinde oyunda rol aldı. Bunlardan David Rabe'in Hurlyburly adlı oyunu, oyuncuya Tony Ödülü adaylığı getirdi.

FİLMLERİ

YılFilmRolYönetmen
1980Altered StatesProfessor Edward JessupKen Russell
1981EyewitnessDaryll DeeverPeter Yates
Vücut IsısıNed RacineLawrence Kasdan 
1983The Big ChillNick CarltonLawrence Kasdan 
Gorky ParkArkady RenkoMichael Apted 
1985Örümcek Kadının ÖpücüğüLuis Alberto MolinaHéctor BabencoEn İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Cannes Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
David di Donatello Award for Best Foreign Actor
London Film Critics Circle Award for Actor of the Year
Los Angeles Film Critics Association Award for Best Actor
National Board of Review Award for Best Actor (tied with Raul Julia)
Adaylık – En İyi Erkek Film Oyuncusu Altın Küre Ödülü - Dram
Adaylık – National Society of Film Critics Award for Best Actor
Adaylık – New York Film Critics Circle Award for Best Actor
1986Başka Tanrının ÇocuklarıJames LeedsRanda HainesAdaylık – En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
Adaylık – Golden Globe Award for Best Actor – Motion Picture Drama
1987Broadcast NewsTom GrunickJames L. BrooksAdaylık – En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
Adaylık – En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi Filmi
Adaylık – New York Film Critics Circle Award for Best Actor
1988A Time of DestinyMartin LarranetaGregory Nava 
The Accidental TouristMacon LearyLawrence KasdanGolden Horse Award for Best Foreign Actor
1990Ölümüne SevmekHarlan JamesLawrence Kasdan 
AliceDoug TateWoody Allen 
1991Until the End of the WorldSam Farber, alias Trevor McPheeWim Wenders 
The DoctorDr. Jack MacKeeRanda HainesAdaylık – En İyi Erkek Oyuncu Chicago Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü
1992The PlagueDoctor Bernard RieuxLuis Puenzo 
1993Mr. WonderfulTomAnthony Minghella 
1994Second BestGraham HoltChris Menges 
Trial by JuryTommy VeseyHeywood Gould 
1995DumanPaul BenjaminWayne Wang 
1996New York'ta bir çılgınHenry HarristonChantal Akerman 
MichaelFrank QuinlanNora Ephron 
Jane EyreEdward Fairfax RochesterFranco Zeffirelli 
1997LovedK.D. DietricksonErin Dignam 
1998Lost in SpaceProfessor John RobinsonStephen Hopkins 
Karanlık ŞehirInspector Frank BumsteadAlex Proyas 
One True ThingGeorge GuldenCarl Franklin 
1999The 4th FloorGreg HarrisonJosh Klausner 
Gün IşığıAndor KnorrIstván SzabóAdaylık – Genie Award for Best Performance by an Actor in a Supporting Role
The Big Brass RingWilliam Blake PellarinGeorge Hickenlooper 
Do Not DisturbWalter RichmondDick Maasa.k.a. Silent Witness
2000Contaminated ManDavid R. WhitmanAnthony Hickox 
The Miracle MakerJairus
(Seslendirme)		Derek W. Hayes and Stanislav Sokolov 
2001Rare BirdsRestaurateurSturla Gunnarsson 
Yapay ZekaProfessor Allen HobbySteven Spielberg 
The Simian LineEdwardLinda Yellen 
2002Tuck EverlastingAngus TuckJay Russell 
Changing LanesDoyle Gipson's AA SponsorRoger Michell 
Nearest to HeavenMatt  
2004The Blue ButterflyAlan OsborneLéa Pool 
KöyEdward WalkerM. Night Shyamalan 
2005The KingDavid SandowJames Marsh 
A History of ViolenceRichie CusackDavid CronenbergAustin Film Critics Association Award for Best Supporting Actor
Los Angeles Film Critics Association Award for Best Supporting Actor
New York Film Critics Circle Award for Best Supporting Actor
North Texas Film Critics Association Award for Best Supporting Actor
Utah Film Critics Association Award for Best Supporting Actor
Adaylık – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
Adaylık – International Cinephile Society Award for Best Supporting Actor
Adaylık – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Saturn Ödülü
Adaylık – Çevrimiçi Sinema Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
Geçmişin PeşindeDr. Peter ReedJoshua Michael Stern 
SyrianaStan GoffStephen Gaghan 
2006Kirli SırlarCIA Director Philip AllenRobert De Niro 
The Legend of SasquatchJohn Davis
(Seslendirme)		Thomas CallicoatAlso co-producer
2007Mr. BrooksMarshallBruce A. Evans 
Beautiful OhioSimon MessermanChad Lowe 
NoiseMayor SchneerHenry Bean 
Into the WildWalt McCandlessSean PennAdaylık – Sinema Filminde Oyuncu Kadrosu Tarafından Üstün Performans Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü
2008Bakış AçısıPresident Harry AshtonPete Travis 
The Incredible HulkThaddeus "Thunderbolt" RossLouis Leterrier 
2009The CountessGyörgy ThurzóJulie Delpy 
2010The Yellow HandkerchiefBrett HansonUdayan Prasad 
Robin HoodWilliam MarshalRidley Scott 
2011The River WhyHenning Hale-OrvistonMatthew Leutwyler 
Late BloomersAdamJulie Gavras 
HellgateWarren MillsJohn Penney 
2013The HostJeb StryderAndrew Niccol 
The Disappearance of Eleanor RigbyJulian RigbyNed Benson 
Fire in the BloodAnlatıcı
(Seslendirme)		Dylan Mohan GrayBelgesel
Days and NightsHerbChristian Camargo 
2014Winter's TaleIsaac PennAkiva Goldsman 
2016RaceJeremiah MahoneyStephen Hopkins 
Kaptan Amerika: Kahramanların SavaşıThaddeus "Thunderbolt" RossAnthony and Joe Russo 
2018The Miracle SeasonErnie FoundSean McNamara 
Avengers: Sonsuzluk SavaşıThaddeus "Thunderbolt" RossAnthony and Joe RussoCameo
2019Avengers: Endgame
2020The Last Full MeasureTullyTodd RobinsonPost-production
The Trial of the Chicago 7John N. MitchellAaron Sorkinçekiliyor
2021Black WidowThaddeus Ross Post-production
TBAThe King's DaughterPère La ChaiseSean McNamaraPost-production

DİZİLERİ

YılBaşlıkRolNotlar
1977Best of FamiliesJames LathropTV Mini dizi - çeşitli bölümlerde oynadı
KojakJake2 Bölüm
1978Verna: U.S.O. GirlWalterTV filmi
1998Lee Marvin: A Personal Portrait by John BoormanSelfBelgesel
2000Frank Herbert's DuneDuke Leto I Atreides[1]3 Bölüm
2001The Flamingo RisingTurner KnightTV film
Varian'ın SavaşıVarian FryTV filmi
Adaylık Satellite Award for Best Actor – Miniseries or Television Film
2002The King of QueensDr. TaberBölüm: "Shrink Wrap"
Master Spy: The Robert Hanssen StoryRobert HanssenTV filmi
2004FrankensteinProfessor WaldmanTV filmi
2006Rüyalar ve KarabasanlarJason RenshawBölüm : "Battleground"
2009DamagesDaniel Purcell10 Bölüm
Adaylık Altın Küre En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü - Dizi, Mini Dizi veya TV Filmi
Adaylık Drama Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emmy Ödülü
EndgameWillie EsterhuyseTV filmi
Adaylık Satellite Award for Best Actor – Miniseries or Television Film
2011Moby DickCaptain Ahab2 Bölüm
Too Big to FailHenry PaulsonTV filmi
Adaylık Altın Küre En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Mini Dizi veya Televizyon Filmi
Adaylık Mini dizi ya da Filmlerde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü
Adaylık Satellite Award for Best Actor – Miniseries or Television Film
2013Bonnie & ClydeFrank Hamer2 Bölüm
Adaylık En İyi Dizi, Mini Dizi veya Televizyon Filmi Yardımcı Erkek Oyuncusu Satellite Ödülü
The ChallengerRichard FeynmanTV filmi
2015HumansGeorge Millican7 Bölüm
2016BeowulfHrothgar5 Bölüm
Goliath[2]Donald Cooperman8 Bölüm
2018CondorBob Partridge[3]
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