William Hurt kimdir, kaç yaşında vefat etti? William Hurt filmleri ve kariyer bilgileri

William Hurt, 20 Mart 1950 tarihinde Washington ABD'de doğdu.
Altı yaşına kadar, babasının tayin edildiği Guam Adaları'nda yaşayan William Hurt, anne babasının ayrılmasıyla birlikte babasını ziyaret için Sudan ve Somali gibi yerleri çok küçük yaşta gezme fırsatı buldu. Bir yaşındayken annesinin ünlü mirasyedi Henry Luce III ile evlenmesiyle birlikte gezginci hayatı birdenbire değişiveren oyuncu, üvey babasının isteği üzerine sıkı bir teoloji eğitimi görmeye başladı.
Juilliard'da John Houseman denetiminde drama eğitimi alan Hurt, disiplin problemi çektiği için mezun olmadan okuldan ayrıldı. Şansını Oregon'da denemeye karar veren oyuncu, Eugene O'Neill'in Long Day's Journey Into Night adlı oyunuyla birlikte ilk sahne deneyimini yaşadı. Bir süre Ashland Shakespeare Festivali'nde çalışan Hurt, 1976 yılında buradan New York'a geçerek Circle Repertory Topluluğu'nda devamlı oyuncu olarak çalışmaya başladı.
1976-77 sezonu içerisinde sahnelenen My Life adlı oyundaki performansıyla Obie ödülünün sahibi olan oyuncu, 1980 yılında kamera karşısına geçti. Altered States adlı filmde canlandırdığı kendi üzerinde tehlikeli deneyler yapan bilim adamı tiplemesiyle eleştirmenlerden olumlu not aldı. Ertesi yıl Lawrence Kasdan'ın Body Heat adlı suç dramında kurnaz bir kadınla hastalıklı bir ilişkiye giren kalın kafalı bir yargıcı canlandırdı. 1983 yılında Kastan ile ikinci kez bir araya gelerek The Big Chill adlı noir tarzındaki filmde, intihar eden arkadaşının cenazesi dolayısıyla lise arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelen uyuşturucu bağımlısı bir Vietnam askerini canlandırdı.
1985 yılında rol aldığı Hector Babenco'nun Kiss of the Spider Woman adlı filmde canlandırdığı, Latin Amerika hapishanesinde mahkûm olan eşcinsel vitrin tasarımcısı karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'nün sahibi oldu. Kariyeri boyunca çok farklı karakterleri etkileyici ve de gerçekçi bir üslupla canlandıran oyuncu, 1986 yapımı Children of a Lesser Goddaki öğretmen ve 1987 yapımı Broadcast Newsdeki televizyon spikeri karakterleriyle iki kez daha Oscar'a aday gösterildi.
1988 yılında üçünücü Kasdan-Hurt ortaklığı gündeme geldi ve ikili The Accidental Tourist adlı Anne Tyler uyarlamasına birlikte imza attı. Bundan sonraki yıllarda daha çok ticari ve ikinci sınıf filmlerde gözüken oyuncu, Woody Allen'ın Alice adlı filminde Mia Farrow'un olgun kocası tiplemesiyle oldukça beğeni topladı. Ardından Kasdan'ın I Love You to Death adlı gerilim filminde rol alan oyuncu, 1991 yılında The Doctor adlı dram filminde gırtlak kanserine yakalanan bir cerrahı canlandırdı.
Jurassic Park ile kariyerinin ilk dev bütçeli filmini gerçekleştiren Hurt, bu filmin ardından bir bağımsız yapımda, Wayne Wang'in 1995 yapımı Smoke filminde rol aldı. Oyuncu, bu filmde canlandırdığı yazma problemi çeken Brooklyn'li yazar karakteriyle eleştirmenlerden beğeni topladı. 1996 yılında Franco Zeffirelli'nin, Charlotte Brondt uyarlaması Jane Eyrede rol alan Hurt, aynı yıl Michael adlı filmde alaycı bir bulvar gazetecisini canlandırdı.
1998 yılında film noir türünün başarılı örneklerinden Alex Proyas'ın Dark City adlı filminde dedektif rolünü oynayan oyuncu, The Propositionda sorunlu bir milyoneri canlandırdı. 1960'lı yılların bilimkurgu serisinin büyük ekrana uyarlanmış hali olan Lost in Space adlı filmde profesör John Robinson'u canlandırdıktan sonra, One True Thing adlı filmde aşırı tenkitçi baba portresi çizdi.
En az sinema kadar tiyatro alanında da tanınmış bir isim olan William Hurt, bugüne kadar yetmişin üzerinde oyunda rol aldı. Bunlardan David Rabe'in Hurlyburly adlı oyunu, oyuncuya Tony Ödülü adaylığı getirdi.
FİLMLERİ
|Yıl
|Film
|Rol
|Yönetmen
|1980
|Altered States
|Professor Edward Jessup
|Ken Russell
|1981
|Eyewitness
|Daryll Deever
|Peter Yates
|Vücut Isısı
|Ned Racine
|Lawrence Kasdan
|1983
|The Big Chill
|Nick Carlton
|Lawrence Kasdan
|Gorky Park
|Arkady Renko
|Michael Apted
|1985
|Örümcek Kadının Öpücüğü
|Luis Alberto Molina
|Héctor Babenco
|En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
Cannes Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
David di Donatello Award for Best Foreign Actor
London Film Critics Circle Award for Actor of the Year
Los Angeles Film Critics Association Award for Best Actor
National Board of Review Award for Best Actor (tied with Raul Julia)
Adaylık – En İyi Erkek Film Oyuncusu Altın Küre Ödülü - Dram
Adaylık – National Society of Film Critics Award for Best Actor
Adaylık – New York Film Critics Circle Award for Best Actor
|1986
|Başka Tanrının Çocukları
|James Leeds
|Randa Haines
|Adaylık – En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
Adaylık – Golden Globe Award for Best Actor – Motion Picture Drama
|1987
|Broadcast News
|Tom Grunick
|James L. Brooks
|Adaylık – En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
Adaylık – En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi Filmi
Adaylık – New York Film Critics Circle Award for Best Actor
|1988
|A Time of Destiny
|Martin Larraneta
|Gregory Nava
|The Accidental Tourist
|Macon Leary
|Lawrence Kasdan
|Golden Horse Award for Best Foreign Actor
|1990
|Ölümüne Sevmek
|Harlan James
|Lawrence Kasdan
|Alice
|Doug Tate
|Woody Allen
|1991
|Until the End of the World
|Sam Farber, alias Trevor McPhee
|Wim Wenders
|The Doctor
|Dr. Jack MacKee
|Randa Haines
|Adaylık – En İyi Erkek Oyuncu Chicago Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü
|1992
|The Plague
|Doctor Bernard Rieux
|Luis Puenzo
|1993
|Mr. Wonderful
|Tom
|Anthony Minghella
|1994
|Second Best
|Graham Holt
|Chris Menges
|Trial by Jury
|Tommy Vesey
|Heywood Gould
|1995
|Duman
|Paul Benjamin
|Wayne Wang
|1996
|New York'ta bir çılgın
|Henry Harriston
|Chantal Akerman
|Michael
|Frank Quinlan
|Nora Ephron
|Jane Eyre
|Edward Fairfax Rochester
|Franco Zeffirelli
|1997
|Loved
|K.D. Dietrickson
|Erin Dignam
|1998
|Lost in Space
|Professor John Robinson
|Stephen Hopkins
|Karanlık Şehir
|Inspector Frank Bumstead
|Alex Proyas
|One True Thing
|George Gulden
|Carl Franklin
|1999
|The 4th Floor
|Greg Harrison
|Josh Klausner
|Gün Işığı
|Andor Knorr
|István Szabó
|Adaylık – Genie Award for Best Performance by an Actor in a Supporting Role
|The Big Brass Ring
|William Blake Pellarin
|George Hickenlooper
|Do Not Disturb
|Walter Richmond
|Dick Maas
|a.k.a. Silent Witness
|2000
|Contaminated Man
|David R. Whitman
|Anthony Hickox
|The Miracle Maker
|Jairus
(Seslendirme)
|Derek W. Hayes and Stanislav Sokolov
|2001
|Rare Birds
|Restaurateur
|Sturla Gunnarsson
|Yapay Zeka
|Professor Allen Hobby
|Steven Spielberg
|The Simian Line
|Edward
|Linda Yellen
|2002
|Tuck Everlasting
|Angus Tuck
|Jay Russell
|Changing Lanes
|Doyle Gipson's AA Sponsor
|Roger Michell
|Nearest to Heaven
|Matt
|2004
|The Blue Butterfly
|Alan Osborne
|Léa Pool
|Köy
|Edward Walker
|M. Night Shyamalan
|2005
|The King
|David Sandow
|James Marsh
|A History of Violence
|Richie Cusack
|David Cronenberg
|Austin Film Critics Association Award for Best Supporting Actor
Los Angeles Film Critics Association Award for Best Supporting Actor
New York Film Critics Circle Award for Best Supporting Actor
North Texas Film Critics Association Award for Best Supporting Actor
Utah Film Critics Association Award for Best Supporting Actor
Adaylık – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü
Adaylık – International Cinephile Society Award for Best Supporting Actor
Adaylık – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Saturn Ödülü
Adaylık – Çevrimiçi Sinema Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü
|Geçmişin Peşinde
|Dr. Peter Reed
|Joshua Michael Stern
|Syriana
|Stan Goff
|Stephen Gaghan
|2006
|Kirli Sırlar
|CIA Director Philip Allen
|Robert De Niro
|The Legend of Sasquatch
|John Davis
(Seslendirme)
|Thomas Callicoat
|Also co-producer
|2007
|Mr. Brooks
|Marshall
|Bruce A. Evans
|Beautiful Ohio
|Simon Messerman
|Chad Lowe
|Noise
|Mayor Schneer
|Henry Bean
|Into the Wild
|Walt McCandless
|Sean Penn
|Adaylık – Sinema Filminde Oyuncu Kadrosu Tarafından Üstün Performans Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü
|2008
|Bakış Açısı
|President Harry Ashton
|Pete Travis
|The Incredible Hulk
|Thaddeus "Thunderbolt" Ross
|Louis Leterrier
|2009
|The Countess
|György Thurzó
|Julie Delpy
|2010
|The Yellow Handkerchief
|Brett Hanson
|Udayan Prasad
|Robin Hood
|William Marshal
|Ridley Scott
|2011
|The River Why
|Henning Hale-Orviston
|Matthew Leutwyler
|Late Bloomers
|Adam
|Julie Gavras
|Hellgate
|Warren Mills
|John Penney
|2013
|The Host
|Jeb Stryder
|Andrew Niccol
|The Disappearance of Eleanor Rigby
|Julian Rigby
|Ned Benson
|Fire in the Blood
|Anlatıcı
(Seslendirme)
|Dylan Mohan Gray
|Belgesel
|Days and Nights
|Herb
|Christian Camargo
|2014
|Winter's Tale
|Isaac Penn
|Akiva Goldsman
|2016
|Race
|Jeremiah Mahoney
|Stephen Hopkins
|Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
|Thaddeus "Thunderbolt" Ross
|Anthony and Joe Russo
|2018
|The Miracle Season
|Ernie Found
|Sean McNamara
|Avengers: Sonsuzluk Savaşı
|Thaddeus "Thunderbolt" Ross
|Anthony and Joe Russo
|Cameo
|2019
|Avengers: Endgame
|2020
|The Last Full Measure
|Tully
|Todd Robinson
|Post-production
|The Trial of the Chicago 7
|John N. Mitchell
|Aaron Sorkin
|çekiliyor
|2021
|Black Widow
|Thaddeus Ross
|Post-production
|TBA
|The King's Daughter
|Père La Chaise
|Sean McNamara
|Post-production
DİZİLERİ
|Yıl
|Başlık
|Rol
|Notlar
|1977
|Best of Families
|James Lathrop
|TV Mini dizi - çeşitli bölümlerde oynadı
|Kojak
|Jake
|2 Bölüm
|1978
|Verna: U.S.O. Girl
|Walter
|TV filmi
|1998
|Lee Marvin: A Personal Portrait by John Boorman
|Self
|Belgesel
|2000
|Frank Herbert's Dune
|Duke Leto I Atreides[1]
|3 Bölüm
|2001
|The Flamingo Rising
|Turner Knight
|TV film
|Varian'ın Savaşı
|Varian Fry
|TV filmi
Adaylık Satellite Award for Best Actor – Miniseries or Television Film
|2002
|The King of Queens
|Dr. Taber
|Bölüm: "Shrink Wrap"
|Master Spy: The Robert Hanssen Story
|Robert Hanssen
|TV filmi
|2004
|Frankenstein
|Professor Waldman
|TV filmi
|2006
|Rüyalar ve Karabasanlar
|Jason Renshaw
|Bölüm : "Battleground"
|2009
|Damages
|Daniel Purcell
|10 Bölüm
Adaylık Altın Küre En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü - Dizi, Mini Dizi veya TV Filmi
Adaylık Drama Dizilerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Emmy Ödülü
|Endgame
|Willie Esterhuyse
|TV filmi
Adaylık Satellite Award for Best Actor – Miniseries or Television Film
|2011
|Moby Dick
|Captain Ahab
|2 Bölüm
|Too Big to Fail
|Henry Paulson
|TV filmi
Adaylık Altın Küre En İyi Erkek Oyuncu Ödülü - Mini Dizi veya Televizyon Filmi
Adaylık Mini dizi ya da Filmlerde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü
Adaylık Satellite Award for Best Actor – Miniseries or Television Film
|2013
|Bonnie & Clyde
|Frank Hamer
|2 Bölüm
Adaylık En İyi Dizi, Mini Dizi veya Televizyon Filmi Yardımcı Erkek Oyuncusu Satellite Ödülü
|The Challenger
|Richard Feynman
|TV filmi
|2015
|Humans
|George Millican
|7 Bölüm
|2016
|Beowulf
|Hrothgar
|5 Bölüm
|Goliath[2]
|Donald Cooperman
|8 Bölüm
|2018
|Condor
|Bob Partridge[3]