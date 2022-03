William Hurt kimdir, kaç yaşında vefat etti? William Hurt filmleri ve kariyer bilgileri

1980 Altered States Professor Edward Jessup Ken Russell

1981 Eyewitness Daryll Deever Peter Yates

Vücut Isısı Ned Racine Lawrence Kasdan

1983 The Big Chill Nick Carlton Lawrence Kasdan

Gorky Park Arkady Renko Michael Apted

1985 Örümcek Kadının Öpücüğü Luis Alberto Molina Héctor Babenco En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü

BAFTA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Cannes Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

David di Donatello Award for Best Foreign Actor

London Film Critics Circle Award for Actor of the Year

Los Angeles Film Critics Association Award for Best Actor

National Board of Review Award for Best Actor (tied with Raul Julia)

Adaylık – En İyi Erkek Film Oyuncusu Altın Küre Ödülü - Dram

Adaylık – National Society of Film Critics Award for Best Actor

Adaylık – New York Film Critics Circle Award for Best Actor

1986 Başka Tanrının Çocukları James Leeds Randa Haines Adaylık – En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü

Adaylık – Golden Globe Award for Best Actor – Motion Picture Drama

1987 Broadcast News Tom Grunick James L. Brooks Adaylık – En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü

Adaylık – En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi Filmi

Adaylık – New York Film Critics Circle Award for Best Actor

1988 A Time of Destiny Martin Larraneta Gregory Nava

The Accidental Tourist Macon Leary Lawrence Kasdan Golden Horse Award for Best Foreign Actor

1990 Ölümüne Sevmek Harlan James Lawrence Kasdan

Alice Doug Tate Woody Allen

1991 Until the End of the World Sam Farber, alias Trevor McPhee Wim Wenders

The Doctor Dr. Jack MacKee Randa Haines Adaylık – En İyi Erkek Oyuncu Chicago Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü

1992 The Plague Doctor Bernard Rieux Luis Puenzo

1993 Mr. Wonderful Tom Anthony Minghella

1994 Second Best Graham Holt Chris Menges

Trial by Jury Tommy Vesey Heywood Gould

1995 Duman Paul Benjamin Wayne Wang

1996 New York'ta bir çılgın Henry Harriston Chantal Akerman

Michael Frank Quinlan Nora Ephron

Jane Eyre Edward Fairfax Rochester Franco Zeffirelli

1997 Loved K.D. Dietrickson Erin Dignam

1998 Lost in Space Professor John Robinson Stephen Hopkins

Karanlık Şehir Inspector Frank Bumstead Alex Proyas

One True Thing George Gulden Carl Franklin

1999 The 4th Floor Greg Harrison Josh Klausner

Gün Işığı Andor Knorr István Szabó Adaylık – Genie Award for Best Performance by an Actor in a Supporting Role

The Big Brass Ring William Blake Pellarin George Hickenlooper

Do Not Disturb Walter Richmond Dick Maas a.k.a. Silent Witness

2000 Contaminated Man David R. Whitman Anthony Hickox

The Miracle Maker Jairus

(Seslendirme) Derek W. Hayes and Stanislav Sokolov

2001 Rare Birds Restaurateur Sturla Gunnarsson

Yapay Zeka Professor Allen Hobby Steven Spielberg

The Simian Line Edward Linda Yellen

2002 Tuck Everlasting Angus Tuck Jay Russell

Changing Lanes Doyle Gipson's AA Sponsor Roger Michell

Nearest to Heaven Matt

2004 The Blue Butterfly Alan Osborne Léa Pool

Köy Edward Walker M. Night Shyamalan

2005 The King David Sandow James Marsh

A History of Violence Richie Cusack David Cronenberg Austin Film Critics Association Award for Best Supporting Actor

Los Angeles Film Critics Association Award for Best Supporting Actor

New York Film Critics Circle Award for Best Supporting Actor

North Texas Film Critics Association Award for Best Supporting Actor

Utah Film Critics Association Award for Best Supporting Actor

Adaylık – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü

Adaylık – International Cinephile Society Award for Best Supporting Actor

Adaylık – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Saturn Ödülü

Adaylık – Çevrimiçi Sinema Eleştirmenleri Topluluğu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü

Geçmişin Peşinde Dr. Peter Reed Joshua Michael Stern

Syriana Stan Goff Stephen Gaghan

2006 Kirli Sırlar CIA Director Philip Allen Robert De Niro

The Legend of Sasquatch John Davis

(Seslendirme) Thomas Callicoat Also co-producer

2007 Mr. Brooks Marshall Bruce A. Evans

Beautiful Ohio Simon Messerman Chad Lowe

Noise Mayor Schneer Henry Bean

Into the Wild Walt McCandless Sean Penn Adaylık – Sinema Filminde Oyuncu Kadrosu Tarafından Üstün Performans Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü

2008 Bakış Açısı President Harry Ashton Pete Travis

The Incredible Hulk Thaddeus "Thunderbolt" Ross Louis Leterrier

2009 The Countess György Thurzó Julie Delpy

2010 The Yellow Handkerchief Brett Hanson Udayan Prasad

Robin Hood William Marshal Ridley Scott

2011 The River Why Henning Hale-Orviston Matthew Leutwyler

Late Bloomers Adam Julie Gavras

Hellgate Warren Mills John Penney

2013 The Host Jeb Stryder Andrew Niccol

The Disappearance of Eleanor Rigby Julian Rigby Ned Benson

Fire in the Blood Anlatıcı

(Seslendirme) Dylan Mohan Gray Belgesel

Days and Nights Herb Christian Camargo

2014 Winter's Tale Isaac Penn Akiva Goldsman

2016 Race Jeremiah Mahoney Stephen Hopkins

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı Thaddeus "Thunderbolt" Ross Anthony and Joe Russo

2018 The Miracle Season Ernie Found Sean McNamara

Avengers: Sonsuzluk Savaşı Thaddeus "Thunderbolt" Ross Anthony and Joe Russo Cameo

2019 Avengers: Endgame

2020 The Last Full Measure Tully Todd Robinson Post-production

The Trial of the Chicago 7 John N. Mitchell Aaron Sorkin çekiliyor

2021 Black Widow Thaddeus Ross Post-production