Washington Times'a Türkiye'nin başarısını yazdı

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Washington Times’a yazdığı “Türkiye’nin stratejisi COVID-19 salgınının seyrini değiştirdi” başlıklı makalesinde Türkiye’nin koronavirüse karşı etkin mücadelesini, virüse en çok kurban veren ülkelerden biri olan ABD’ye madde madde anlattı. 19 Mayıs tarihinde yayımlanan makalede Altun, özetle şunları yazdı:

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ: “Türk devleti, evrensel sağlık hizmetlerini tüm vatandaşlarına ücretsiz olarak sunuyor. Zamanında sağlık altyapımıza yaptığımız yatırımların karşılığını son süreçte gördük. Attığımız adımlarla salgının gidişatını tersine çevirmeyi başardık.

SAĞLIK REFORMLARI: Yine de bazıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı krizi yönetemediği gerekçesiyle eleştiriyor. O yüzden birlikte somut verileri gözden geçirelim: Sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz reformlar ve yatırımlar neticesinde daha çok insanın sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesinin yolunu açtık. Sağlık ordularına yatırım yapıp yeni hastaneler açan Türkiye, pandemiden önce bile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu yerlerde 10 yeni hastanenin planlamasını yapmıştı. Neticede sağlık sistemimiz, başka ülkelerde olduğu gibi ezici bir baskıyla karşı karşıya kalmadı.

TEST SAYISINDA İLK 5’E GİRDİK: Aynı zamanda Türkiye, gerçekleştirilen test sayılarına göre dünyada ilk 5’e girdi. Test ve vaka sayılarının doğru orantılı olduğunun bilinciyle, çok test yaptığımız için enfeksiyon sayılarımızın kısa bir süreliğine yüksek seyredebileceğini kabul ettik. Ancak çok sayıda test yapmadan salgını kontrol almanın başka bir makul yolu yoktu.

EKONOMİK TEDBİRLER: Salgının iş dünyasına ve hanelere etkisini azaltmak amacıyla hükümetimiz borç ödemelerini öteleyerek, bazı vergileri düşürdü. Ayrıca tüm şirketler için 36 aya varan vadelerle, ödemeleri daha sonra başlayacak faizsiz kredi olanağı sağladık. Bunlara ek olarak ailelere doğrudan nakit yardımı gerçekleştirdik. İş dünyasına yönelik 100 milyar liralık bir destek paketi açıklayan hükümetimiz, Türkiye Varlık Fonu’nun zor durumda kalan özel şirketleri satın almasını kolaylaştıracak bir plan üzerinde çalışıyor.

UÇUŞLARI İPTAL ETTİK: Aynı zamanda sosyal mesafe kurallarını ciddiye alıyoruz. Tüm uluslararası uçuşları iptal ederek, iç hat uçuşlarını kısıtladık. Okulları, kafeleri ve restoranları kapatarak, toplu ibadetleri durdurduk. Ayrıca büyük şehirlerimizde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulayarak salgını kontrol altına alıyoruz.

BİRÇOK ÜLKEYE YARDIM: Koronavirüs salgınıyla kısıtlı kaynaklarla mücadele ederken, mücadelenin kolektif olduğunu ve hiçbir ülkenin bu süreçte yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade ettik. Türkiye aralarında İtalya, İspanya, İran, Kosova, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya’nın olduğu birçok ülkeye yardımda bulundu. Türkiye’nin salgınla mücadelesinin ve bu süreci nasıl doğru şekilde yönetebildiğinin incelenmesi çok önemlidir.”