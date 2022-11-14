‘Walkerspor’la pencere yerine sahadalar

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“ÇOCUĞUM arkadaşları oynarken pencereden bakmasın” diyen özel gereksinimli çocukların aileleri bir araya geldi, ‘Walkerspor’u kurdu. Walker (yürüteç) kullanan serebral palsili 36 çocuktan oluşan bir futbol takımı oluşturuldu.

Beyin hasarı sonucu kas aktivitesi ve vücut duruşu ile ilgili problem yaşayan serebral palsi hastası çocuklar, kendileri için özel olarak diktirilen formalarını giyip önce antreman ardından maç yaptı. Halı sahada hem rakip takıma hem de engellerine karşı mücadele eden miniklere ilk antrenmandan sonra ‘Büyük şampiyon’ yazan madalyalar verildi.

ARALARINA ALMAYINCA

Sekiz yaşındaki Hamza Eymen Ergün’ün babası Emin Ergün takımın kurulma hikâyesini şöyle anlattı: “Altı ay önce oğlum Hamza Eymen’i parka götürmüştüm. Çocuklar oğlumu aralarına almadı. Ağlayınca da kucaklayıp eve getirdim. O gün yüreğim sızladı, durumu eşim Şeyma Ergün ile paylaştım. Sonra tanıdığımız diğer serebral palsili çocukların aileleriyle bir araya geldik. Yurtdışındaki örneklere bakarak bu takımı kurmaya karar verdik. Biz aileler olarak şunu öğrendik; ‘Bizim çocuklarımız birbirlerine iyi geliyorlar.’ Futbolcu olamayacaklarını biliyoruz ama dünyada uzun süredir kabul gören serebral palsili futbolu, çocuklarımıza yaşamla bağlarını artırma fırsatı sunacak.

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Hedefimiz resmi kulüp olmak. Uluslararası Serebral Palsi Futbol Federasyonu’ndan (IFCPF) Sam Turner bizimle iletişime geçti. Benzer durumdaki çocukların ailelerine çağrımız Walkerspor’a katılmaları.”

Walkerspor’un ilk antrenmanında kız çocuklar da sahaya çıktı. Zümra Akın’ın annesi Pelin Akın “Onu sahada görmek beni çok mutlu etti” dedi.

MESSİ GİBİ HİSSETTİM

Mehmet Zeki: “Oynamak inanılmazdı. En çok sevdiğim futbolcu Neymar. Artık ben de onun gibi bir futbolcu oldum.”

Hamza Eymen Ergün: “İlk antrenmanda topa nasıl vuracağımızı öğrendik, ben sonra kaleye geçtim. Ben aslında Fenerbahçeliydim ama artık Walkerspor’u tutuyorum. ”

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Eyüp Karataş: “Hayalim gerçek oldu. Futbol oynamayı çok istiyordum. Walkerspor’u ilk duyduğumda çok heyecanlandım. Sahada kendimi Messi gibi hissettim. 3 gol attım ve o an dünyalar benim oldu.”

İbrahim Efe Gürsoy: “Hayalim sahada olmaktı ama nasıl olacağını bilmiyordum. Antrenmana gollerimle başladım 2 gol attım.”