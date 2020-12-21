VUI 202012/01 nedir? Koronavirüs mutasyonu SARS-CoV-2 VUI 202012/01 ile ilgili bilgiler

SARS-CoV-2 VUI 202012/01 peş peşe yapılan açıklamaların ardından merak konusu oldu. Avrupa Kontrol Merkezince yayımlanan raporda, "SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildiği ve etkilerinin araştırılmaya başlandığı bildirildi. Yapılan araştırmalara göre, virüs'ün diken proteinini kodlayan genomundaki bir mutasyonun, virüsün insanlar arasındaki yayılımını kolaylaştıracağını varsayıyorlar.İşte, ayrıntılar.

VUI 202012/01 NEDİR?

VUI – 202012/01, COVID-19'a sebep olan SARS-CoV-2'nin, 2020'nin Aralık ayında Birleşik Krallık'ta rapor edilen varyantıdır. Varyant, Aralık 2020'de ilk kez "Variant Under Investigation" yani "İncelenmekte Olan Varyant" anlamına gelen VUI-202012/01 adını aldı ve en önemlisi, virüsün insanın ACE2 reseptörüne bağlanmak için kullandığı diken proteinindeki bir N501Y mutasyonudur. Spike proteininin bu bölümündeki değişiklikler, teoride virüsün daha bulaşıcı hale gelmesine ve dolayısıyla hızlı yayılmasına neden olabilir.

Virüsün yayılmasını izlemek için mutasyonlar kullanılır. Örneğin SARS-CoV-2'nin Birleşik Krallık'a binden fazla ayrı olaydan geldiğini göstermenin yanı sıra, G614 mutasyonlu bir varyantın önceki D614'ün yerini tamamen aldığını da gösteriyor.

Yeni varyanttaki 17-23 mutasyondan, N501Y mutasyonunun; virüsün artan bulaşmasından ve dolayısıyla hastalıktan sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bu mutasyon başka yerlerde de, (Avustralya'da Haziran-Temmuz aylarında, ABD'de Temmuz'da ve Brezilya'da Nisan'da) mevcuttur ve Birleşik Krallık'ta kendiliğinden ortaya çıkıp çıkmadığı veya dışarıdan alınıp alınmadığı henüz belli değil.

VUI-202012/01, Birleşik Krallık'ta pozitif COVID-19 örneklerinin rastgele genetik dizilimini üstlenen COVID-19 Genomik Birleşik Krallık (COG-UK) kurulu tarafından Eylül 2020'de keşfedildi. Kurul, Birleşik Krallık'ın dört halk sağlığı kurumu ile Wellcome Sanger Enstitüsü ve diğer 12 akademik kurumun bir ortaklığıdır.

Kurul, 2020'nin Nisan ayında kuruldu ve COVID-19 ile enfekte olmuş insanlardan 140.000 virüs genomunu sıraladı. Verileri; salgınları izlemek, değişken virüsleri tanımlamak ve haftalık bir rapor yayınlamak için kullandılar.

AŞIYI ETKİLEYECEK Mİ?

2020'nin sonlarından itibaren birkaç COVID-19 aşısı uygulanmakta veyahut geliştirilmektedir. Yeni varyant, önde gelen üç aşı tarafından hedeflenen spike proteininde mutasyonlara sahipken, bağışıklık sistemi, aşıya yanıt olarak proteinin çeşitli bölgelerine karşı antikorlar üretir, bu nedenle, tek bir mutasyonun aşıları daha az etkili yapacağı ihtimalinin düşük olduğu düşünülmektedir.

Bununla birlikte, daha fazla mutasyon meydana geldikçe, aşıların değiştirilmesi gerekebilir. SARS-CoV-2 virüsü, grip virüsü kadar hızlı mutasyona uğramaz ve şimdiye kadar etkili olduğu kanıtlanmış yeni aşılar, gerektiğinde ayarlanabilen tiplerdir.