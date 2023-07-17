Vodafone Arena saldırısında bombacılara tazminat davası

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Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016 yılında Beşiktaş Dolmabahçe’deki Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş- Bursaspor maçının ardından düzenlenen bombalı saldırıda 40’ı emniyet mensubu toplam 47 kişi şehit oldu. 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısında yargılanan 11 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve değişik suçlardan hapis cezasına çarptırıldı.

11 TERÖRİSTTEN İSTENDİ

Patlamada yaralanan Süleyman Mert, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne başvurarak zararının tazmini için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dava açtı. Mahkeme, 2018 yılında davayı karara bağlayarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 147 bin 395 lira 23 kuruş tazminat ödemesine karar verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü de Süleyman Mert için ödedikleri 147 bin 395 lira 23 kuruşun terör örgütü üyesi 11 sanıktan tahsili için dava açtı. Dilekçede, “Bombalı saldırıda yaralanan Süleyman Mert’e ödenen tazminat nedeniyle kurumumuz zarara uğramıştır. 147 bin 395 lira 23 kuruşluk kamu zararının müştereken ve müteselsilen davalılar tarafından ödenmesini talep ediyoruz” denildi.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Kadri Kılınç ve Burak Yavuz canlı bomba olarak patlama sırasında öldüğünden dava mirasçılarına kaldı.