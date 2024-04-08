Viyana’daki hayale Türkiye’de kavuştular

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Son çare olarak tüp bebekte başarı oranı çok yüksek olan Türkiye’de tedavi olma kararı alan çift, yaptıkları araştırmalar sonucu rotayı Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma’ya çevirdi. Yapılan değerlendirmelerin ardından kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulanan çift, sağlıklı bir gebelik sürecinin ardından kızları Delal’i kucakladı. Anne Emine Kahraman, “Viyana’da gördüğümüz tedavilerden sonra umutsuzluğa kapılmıştık. Orada herkese standart tedavi uyguluyorlar. Hastaların problemleri detaylı olarak incelenmiyor. Ankara’daki tedavimizde ise gün gün takip edildik ve kişiye özel yaklaşımda bulunuldu. Sonunda kızımıza kavuştuk” dedi.

TÜRKİYE’NİN TÜP BEBEK BAŞARISI

Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma da şunları söyledi: “Ülkemize pek çok ülkeden tüp bebek tedavisi için hasta geliyor. Bunun ana nedenlerinden biri başarı oranlarının yüksek olması. İyi yetişmiş hekimlerin ve ekibin bulunmasının yanında, en son teknolojik cihazların ve ekipmanların kullanılması başarıyı artırıyor.”