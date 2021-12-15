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Viyadükten düşen otomobil alev aldı! Mucize kurtuluş

#İstanbul#Viyadük#Kaza
Viyadükten düşen otomobil alev aldı Mucize kurtuluş

İstanbul Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, refüjü aşarak viyadükten aşağı düştü. Sürücü Sabri Kuluç'un kendi imkanlarıyla araçtan çıkmasının ardından otomobil alev aldı. Sabri Kuluç, hastaneye kaldırılırken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde ilerleyen Sabri Kuluç'un kullandığı 34 ELG 171 plakalı otomobil viyadüğe girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, sol şeritten demir bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü.

Viyadükten düşen otomobil alev aldı Mucize kurtuluş

Sürücü Kuluç, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım istedi. Kaza yapan otomobil bir süre sonra yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Kolundan yaralanan Sabri Kuluç, ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuzey Marmara Otoyolu yol bakım ekipleri, bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Viyadükten düşen otomobil alev aldı Mucize kurtuluş

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#İstanbul#Viyadük#Kaza

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