Vivaldi’li albümü 2 milyon sattı... Ünlü keman virtüözü Tatlıses hayranı

4 Nisan’da Ankara CSO Ada, 7 Nisan’da ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bir klasik müzik virtüözü olan Nigel Kennedy’i ağırlayacak. Sanatçı, Guinness Rekorlar Kitabı’na, 2 milyonluk satışıyla dünyanın en çok satan klasik müzik albümü olan ünlü besteci Antonio Vivaldi’nin ‘Dört Mevsim’i ile adını yazdırdı.

Konserleri öncesinde Hürriyet’e konuşan Kennedy, tam bir İbrahim Tatlıses fanatiği çıktı. Ünlü virtüöz sorularımızı yanıtladı:

* “Four Seasons” albümüyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek nasıl bir his?

Müziğimin insanlara ulaşabildiğini ve onların zorlukla kazandıkları parayı bunu dinlemek için harcadıklarını bilmek çok cesaret vericiydi.

MÜZİĞİ MUHTEŞEM

* Farklı müzik türlerini bir araya getirirken ilham kaynaklarınız neler?

İnsanlara bakmaktır. Hepimiz farklı olmamıza rağmen insanları bir araya getirmekten daha tatmin edici bir şey olamaz. Bu, dünya için ilerlemenin en iyi ve tek yoludur. Aynı durum müzik için de geçerlidir.

* Klasik müziği yaygınlaştırma misyonunuzu bize biraz daha anlatabilir misiniz?

Hiçbir zaman klasik müziği yaygınlaştırma gibi bir misyonum olmadı. Hangi müziği çalarsam çalayım, müziği iletme çabalarım bu şanslı yan etkiyi doğurmuş olabilir.

* Klasik ve çağdaş repertuar arasındaki dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?



Bach her zaman hayatımda olacak ama neredeyse her gün duyduğum yeni şeyler beni heyecanlandırıyor. Mesela son zamanlarda (çok geç!) Alpha Blondy’nin ve İbrahim Tatlıses’in müziğini keşfettim. Her ikisi de muhteşem.

* Müziğinizin dinleyiciler üzerindeki etkisi?

Eğer müziğim herhangi bir şekilde birine fayda sağlıyorsa o zaman mutlu olurum. Seyircinin müziğim üzerindeki etkisi çok büyük. Seyirci olmadan müzik, bir bileşeni eksik olan bir elektrik devresine benzer; enerji akımı yoktur. Konserime gelin ve o enerjiyi yaratmaya yardımcı olun.”

GRAMMY’YE ADAY OLDU

Besteci, keman virtüözü, orkestra şefi ve festival küratörü olan Kennedy, farklı müzik türlerini bir araya getirerek verdiği konserlerle geniş bir hayran kitlesine sahip. Klasik, caz, klezmer, rock ve çok daha fazlasını kapsayan geniş repertuarı ile sınırlar ötesi müzikal yolculuğun öncülerinden. Almanya’da BRIT Ödülleri, ECHO ve Bambi ödüllerinin yanı sıra çok sayıda Grammy adaylığı ve farklı ödüller kazandı. Barok dönemden günümüze uzanan geniş bir çeşitlilikte müzik yapıyor. Son albümü “My World” ile Birleşik Krallık’ta klasik listelerin zirvesine çıkan Kennedy, rock dünyasının önemli yıldızları Sir Paul McCartney, Kate Bush, Robert Plant gibi pek çok müzisyenle ortak işler yaptı.