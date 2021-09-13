Vitalii operasyonu! Titreyengöl’e girdi ortalığı birbirine kattı

Rusya’dan eşi ve arkadaşlarıyla Antalya’nın Manavgat ilçesine tatile gelen Vitalii Marshev (59), Titreyengöl Turizm Merkezi’nde 5 yıldızlı bir otelde konaklamaya başladı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Marshev, geçen cuma günü otelde bileklerini kesmeye kalktı.

İKNA EDİLEMEDİ

Otel görevlileri ve eşi tarafından engellenen Marshev, önceki gün 18.00 sıralarında da girilmesi yasak olan Titreyengöl’e girdi. Eşi, arkadaşları ve otel görevlileri tarafından ikna edilemeyen Marshev’in gölden çıkarılması için olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından cankurtaran simidi atılan Marshev, çıkmayı reddetti.

YAKA PAÇA ÇIKARILDI

Marshev, getirtilen kanoyla yanına gelen görevliler tarafından yaka paça sudan çıkarıldı. Marshev, kontrol amaçlı Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Rus turistin ikna edilmesi için verilen uğraşı, Titreyengöl’ün çevresinde toplananlar meraklı gözlerle izledi.

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