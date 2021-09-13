MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVitalii operasyonu! Titreyengöl’e girdi ortalığı birbirine kattı
GeriGündem Vitalii operasyonu! Titreyengöl’e girdi ortalığı birbirine kattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vitalii operasyonu! Titreyengöl’e girdi ortalığı birbirine kattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vitalii operasyonu! Titreyengöl’e girdi ortalığı birbirine kattı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turist Vitalii Marshev (59), girilmesi yasak olan Titreyengöl’e girdi. Uzun süre ikna çabalarına rağmen sudan çıkmayı reddeden Marshev’e daha sonra ekipler müdahale etti. Marshev güçlükle sudan çıkarıldı.

Rusya’dan eşi ve arkadaşlarıyla Antalya’nın Manavgat ilçesine tatile gelen Vitalii Marshev (59), Titreyengöl Turizm Merkezi’nde 5 yıldızlı bir otelde konaklamaya başladı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Marshev, geçen cuma günü otelde bileklerini kesmeye kalktı.

İKNA EDİLEMEDİ

Otel görevlileri ve eşi tarafından engellenen Marshev, önceki gün 18.00 sıralarında da girilmesi yasak olan Titreyengöl’e girdi. Eşi, arkadaşları ve otel görevlileri tarafından ikna edilemeyen Marshev’in gölden çıkarılması için olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından cankurtaran simidi atılan Marshev, çıkmayı reddetti.

YAKA PAÇA ÇIKARILDI

Marshev, getirtilen kanoyla yanına gelen görevliler tarafından yaka paça sudan çıkarıldı. Marshev, kontrol amaçlı Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Rus turistin ikna edilmesi için verilen uğraşı, Titreyengöl’ün çevresinde toplananlar meraklı gözlerle izledi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi