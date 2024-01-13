Virüs kokteyline maske uyarısı

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COVID-19 varyantı (JN1), domuz gribi (H1N1) ve Respiratuvar Sinsityal Virüsü (RSV) nedeniyle Türkiye’de vaka sayıları hızla artıyor. Hürriyet’e konuşan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı (TEİS) Nurten Saydan, şu uyarıları yaptı: “Salgın hastalıklardan korunmanın etkin yollarından biri de maske ve aşı. Güçlü bir bağışıklık sistemi aşı ile sağlanır. Maske takmak ise hem bizi hem de karşımızdaki kişiyi korur. Bu yüzden özellikle bu salgın dönemlerinde kalabalık ortamlarda maske ile yaşamayı öğrenmeliyiz. Son dönemde sıklıkla görülen RSV aşısının uygulanması, ekim-mart ayları arasında bir kez yapılır. Bu uygulamanın sezonda tam ve düzenli olarak yapılması ile ağır hastalık gelişimi ve hastaneye yatışlar azalır.

ANTİBİYOTİK İŞE YARAMIYOR

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Virüslere karşı antibiyotik kullanımı hiçbir işe yaramadığı gibi bağırsaklarımızdaki yararlı bakterileri öldürdükleri için ishal yaparak zarar verebilir. İshal durumunda kefir, yoğurt, probiyotikler kullanılmalı ve bol su içilmeli. Bu durumda antiviral ilaçların kullanılması, bol su içilmesi ve istirahat edilmesi gerekir. Vitaminleri ise doktor ve eczacınıza danışmadan asla kullanmayın. Eczacılar olarak tavsiyemiz, zamanında aşıların yaptırılması ve toplu taşım araçlarında, kalabalık yerlerde, sağlık hizmeti alınan yerlerde maske takmayı ihmal etmeyerek, maske kullanımına özen gösterilmesi.”