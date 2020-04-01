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Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 16:03,Son Güncelleme:/

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

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Ankara'da polisin 'Corona Virüs' tedbirleri kapsamında uygulama yaptığı alanda kuyruğa girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri dönüp ters yönde ilerleyerek yan yola saptı.

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  • Virüs denetimi kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler
  • Virüs denetimi kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler
  • Virüs denetimi kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler
  • Virüs denetimi kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Başkent'te Corona Virüs tedbirleri kapsamında tüm giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Polis ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki giriş noktasında da denetim gerçekleştirdi. Polisler, araçları tek tek durdurup, sürücü ve yolcuları kontrol etti, ateşlerini ölçtü, salgına karşı da uyarılarda bulundu.

Denetim nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu. Kuyruğa girmek istemeyen bazı sürücüler ise geri dönüp bulvarda bir süre ters yönde ilerledikten sonra, Hipodrom Kavşağı'dan dönerek yan yola saptı. Sürücüler, kuyrukta beklemek istemedikleri için geri döndüklerini söyledi.

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