Virajı alamadı kalabalığın arasına daldı: Katliam gibi kaza

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Kahramanmaraş’ın Andırın ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Darıovası Mahallesi’nde dün 11.00 sıralarında, Cengiz Aksu’nun virajda kontrolünü yitirdiği 27 AKZ 728 plakalı çakıl yüklü kamyon, park halindeki 3 aracı önüne katıp sürükledi. Kamyon, bu sırada mezarlıkta, Hacı Durdu Avana’nın cenaze namazını kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına girdikten sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 28 yaralı da ilk müdahale sonrası ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 4’ü de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaza sonrası yaralanan ve hastanede ayakta tedavisi yapılan kamyon şoförü Cengiz Aksu, jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü Aksu’nun ilk ifadesinde virajı alamayıp kamyonun kontrolünü kaybettiğini ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

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YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Yaralılardan 8’inin Kahramanmaraş’a sevk edildiğini diğerlerinin ise Andırın Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğünü kaydeden Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, “İnşallah ölü sayısı artmaz diye de dua ediyoruz” dedi. Olayı duyup mahalleye gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döküp, fenalık geçirdi. Olay yerinde jandarma ekiplerince inceleme yapılırken, yerde bulunan bir cep telefonu çaldı. Telefonu açan jandarma personeli, telefonun sahibinin yaralı olduğunu ve hastanede tedaviye alındığını söyledi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada ölenlerin kimlikleri de belirlendi. Hayatını kaybedenlerin; Mustafa Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz olduğu ve otopsilerin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: KAMYON HIZLIYDI

Görgü tanıkları her şeyin bir anda olduğunu, kaza sonrası can pazarı yaşandığını dile getirdi. Cenazeye katılanlardan Abdullah Bekirli, kamyonun kayarak kalabalığın arasına girdiğini belirterek, “Yukarıdan aşağı kamyon hızlı geldi. Vites düşürmek istedi ancak vites düşmeyince frene bastı ve teker çakıla geldi. Çakıla gelince kamyon devrilerek araçlara çarptı, ardından kalabalığı altına aldı” dedi.

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MEZARLIKTA 100 KİŞİ VARDI

Kamyonun çarptığı kamyonetin sürücüsü Ertuğrul Temizcemaatin ‘Kamyon geliyor’ diye bağırdığını söyledi.

Bir diğer görgü tanığı ise “Kamyon virajdan döndüğünde burada 100’e yakın kişi vardı ve saf düzeni almak üzereydik. Şoför adeta kurşun gibi hızlı geldi” diye konuştu.