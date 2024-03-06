×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Virajda kontrolden çıkan halk otobüsü refüje devrildi: 2'si ağır 27 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Halk Otobüsü#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 16:51

Aydın'ın Efeler ilçesinde halk otobüsünün devrildiği kazada 2'si ağır 27 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yolunda meydana geldi. Efeler-Adnan Menderes Üniversitesi arasında yolcu taşıyan Süleyman Akbulut idaresindeki 09 M 0385 plakalı şehir içi halk otobüsü virajda kontrolden çıkarak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yolculardan 2'si ağır 27 kişi yaralandı. Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Halk Otobüsü#Kaza

BAKMADAN GEÇME!