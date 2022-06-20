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VIP tuzak

#Gasp#Arkadaşlık İlanı#VIP
VIP tuzak

Sosyal medya hesaplarından VIP arkadaşlık ilanı veren Özlem Çalık, kendisiyle buluşan erkeklere arkadaşı Recep Kıraç ile birlikte gasp tuzağı kurdu. Tuzağa düşen 3 kişiyi bıçakla yaklaşık 100 bin lira gaspeden ikili, son olaylarında otel lobisinde suçüstü yakalanarak tutuklandı.

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İstanbul Beyoğlu’nda yaşayan Ş.K. (29), 23 Mart günü polisi arayarak sosyal medya hesabından arkadaşlık ilanı veren bir kadınla kendi evinde buluştuğunu, buluştuktan sonra eve bir erkeğin geldiğini söyledi. Eve gelen erkeğin, “Sen benim kız arkadaşımla ne yapıyorsun?” diyerek kendisini bıçakla yaraladığını söyleyen Ş.K. cep telefonunun gaspedildiğini belirterek şikâyetçi oldu. Polis bu olayla ilgili araştırma yürütürken, 8 Mayıs günü Sarıyer’de yaşayan D.K. (31) polisi aradı. D.K. de benzer bir tuzağa düşmüş, bıçakla tehdit edilmiş ve dövülerek 3 bin 500 lira, kol saati ve cep telefonu gaspedilmişti. Bu olaydan 10 gün sonra Güngören’de yaşayan M.D. (51) de polisi aradı. Sosyal medyada arkadaşlık ilanı veren bir kadınla bir evde buluştuğu sırada içeri eli bıçaklı bir kişinin girdiğini, darp edilerek bıçak tehdidiyle 8 bin lirasının banka havalesi yaptırıldığını, 3 bin lirasının alındığını ve cep telefonunun da gaspedildiğini anlattı.

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OTEL LOBİSİNDE BASKIN

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri artan şikâyetler üzerine hummalı bir çalışma başlattı. Gasp tuzağı yaşanan olayların yaşandığı sokaklardaki kamera görüntüleri incelendi. Ekipler, kamera görüntülerinden erkekleri tuzağa düşüren kadının Özlem Çalık (26) olduğunu belirledi. Yanındaki eli bıçaklı arkadaşının da Recep Kıraç (30) olduğu saptandı. Polis ikiliyle ilgili çalışmasını sürdürürken, Çalık’ın 16 Haziran günü Esenyurt’ta bir otelde kalan M.V. (56) ile bağlantı kurduğu yönünde bilgiye ulaştı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Polis ekipleri saat 02.30’da otele gittiğinde, lobide bir kavgayla karşılaştı. Çalık, 2 bin 350 lirasını aldığı M.V. ile arasında kavga çıkarmıştı. Kavga lobiye taşmış, lobide bekleyen erkek arkadaşı da bıçakla M.V.’ye saldırmıştı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçerek Çalık ve Kıraç’ı gözaltına aldı. Çalık’ın üzerinde yapılan aramada da M.V.’den aldığı para çıktı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 16 suç kayıtlı Özlem Çalık ve 4 suç kaydı olan Recep Kıraç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkilinin yaklaşık 100 bin liralık gasp yaptıkları belirtildi.

 

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#Gasp#Arkadaşlık İlanı#VIP

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