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Vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

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#Trafik Kazası#Vinç#Otomobil
Vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 10:53

Amasya’nın Merzifon ilçesinde aynı yöne giden vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Onur Güler (38), hayatını kaybetti.

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Kaza, Merzifon ilçesi Amasya-Çorum kara yolunda dün gece saatlerinde meydana geldi. Onur Güler’in kullandığı 34 FPY 573 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cihat Usta yönetimindeki 05 EE 268 plakalı vince arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine trafik polisi, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Güler’in hayatını kaybettiği belirlendi. Güler’in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Merzifon Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Trafik Kazası#Vinç#Otomobil

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