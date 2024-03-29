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Villa yangınında cinayet şüphesi! Soruşturmada dikkat çeken detay: Yaralı bahçıvan alevler içinden böyle çıktı

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#Bursa#Cianyet#Villa
Villa yangınında cinayet şüphesi Soruşturmada dikkat çeken detay: Yaralı bahçıvan alevler içinden böyle çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 14:44

Bursa'da, villada çıkan yangında Mustafa Şentürk’ün (52) cesedi bulundu, Ali Vurgun (49) ağır yaralandı. Şentürk’ün öldürülüp, cesedinin ateşe verildiği ihtimali üzerinde durulurken, koşarak dışarı çıkan Vurgun’un üzerindeki alevlere çevredekilerin müdahalesi kameraya yansıdı.

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Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İlkadım Caddesi'nde 3 katlı villanın giriş katında oturan Ali Vurgun'un evinde dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında kıyafetleri yanan Vurgun evden koşarak çıktı. Çevredekiler müdahale ederek Ali Vurgun’un üzerindeki elbiseleri çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali Vurgun Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Villa yangınında cinayet şüphesi Soruşturmada dikkat çeken detay: Yaralı bahçıvan alevler içinden böyle çıktı

Merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İlim Sokak'ta 3 katlı villada bir kişinin yaralandığı patlama ve yangın sonrası yapılan incelemede, bodrum katında ceset bulundu. Mustafa Şentürk’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şentürk’ün öldürüldükten sonra cesedinin ateşe verildiği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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Villa yangınında cinayet şüphesi Soruşturmada dikkat çeken detay: Yaralı bahçıvan alevler içinden böyle çıktı

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#Bursa#Cianyet#Villa

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