Videodaki skandal dekanı istifaya götürdü

Orhan Acar, videokonferans görüşmesi başlarken kendisine soru yönelten kız öğrencilerin isimlerini söyleyip, yanındaki kişiye, “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” diyerek güldü. Acar, yanındaki kişi tarafından “Öğrenciler bu söylediklerini duyar” diye uyarılınca, “Ses de gidiyor, yamulduk” diyerek, elini başına götürdü. O ana ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda öğrenci ve kullanıcı Acar’a tepki gösterdi. Bunun üzerine Orhan Acar, görevinden istifa etti. Gazi Üniversitesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Fen Fakültesi dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar’ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup sürecin selameti açısından kendisi 13 Mayıs’ta istifa etmiştir” denildi. ◊ Eğitim Servisi