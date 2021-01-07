Vidalı soygun! 12 milyon TL'lik takip

İstanbul Bahçelievler’de, döviz bürosu çalışanı A.G., 30 Aralık 2020’de bir banka şubesine girerek 1.2 milyon TL çekti ve çantaya koydu. Daha sonra banka önündeki otomobiline binerken, içi para dolu çantayı da arka koltuğa koydu. A.G. hareket ettiğinde lastikten gelen sesi duyunca durdu. Otomobilden inince lastiğe saplanmış bir vida gördü. Lastiği tamir ettirmek için hemen en yakındaki tamirciye gitti. Otomobili tamircinin girişine park ederek içeri girdi. Tamirciyle konuştuktan sonra otomobile döndüğünde çantanın yerinde olmadığını gördü. Hemen polisi arayarak içerisinde 1.2 milyon TL olan çantanın çalındığını bildirdi.

KAMERALARDAN KAÇAMADI

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde otomobile tedirgin hareketlerle bir kişinin yaklaştığı, otomobilin arka kapısını açarak çantayı aldığı ve koşarak uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak parayı çalan kişinin poliste 3 suç kaydı olan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Hans M.G.R. (38) olduğunu belirledi. Hans M.G.R, olaydan bir gün sonra yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramada, çaldığı paranın 98 bin TL’si bulundu. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hans M.G.R., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOMİNİKLİ HIRSIZDAN ADIM ADIM TAKİP

Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Hans M.G.R.’nin, banka şubesinde keşif yaptığı, A.G.’nin yüklü miktarda para çektiğini gördükten sonra, otomobilin tekerleğinin altına vida yerleştirdiği, lastiği patlayan otomobili tamirciye kadar takip ederek parayı çaldığı belirlendi.