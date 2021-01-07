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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 07.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vidalı soygun! 12 milyon TL'lik takip

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Vidalı soygun! 12 milyon TL'lik takip
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Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Hans M.G.R., döviz bürosu çalışanı A.G.’nin 1.2 milyon TL taşıdığı otomobilin tekerleğinin altına park halindeyken vida koydu. Otomobil hareket edince lastiğin patladığını fark eden A.G., tamirciye gitti. Peşindeki Dominikli, otomobilin arka koltuğundaki para dolu çantayı çaldı.

İstanbul Bahçelievler’de, döviz bürosu çalışanı A.G., 30 Aralık 2020’de bir banka şubesine girerek 1.2 milyon TL çekti ve çantaya koydu. Daha sonra banka önündeki otomobiline binerken, içi para dolu çantayı da arka koltuğa koydu. A.G. hareket ettiğinde lastikten gelen sesi duyunca durdu. Otomobilden inince lastiğe saplanmış bir vida gördü. Lastiği tamir ettirmek için hemen en yakındaki tamirciye gitti. Otomobili tamircinin girişine park ederek içeri girdi. Tamirciyle konuştuktan sonra otomobile döndüğünde çantanın yerinde olmadığını gördü. Hemen polisi arayarak içerisinde 1.2 milyon TL olan çantanın çalındığını bildirdi.

KAMERALARDAN KAÇAMADI

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde otomobile tedirgin hareketlerle bir kişinin yaklaştığı, otomobilin arka kapısını açarak çantayı aldığı ve koşarak uzaklaştığı görüldü. Polis ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak parayı çalan kişinin poliste 3 suç kaydı olan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Hans M.G.R. (38) olduğunu belirledi. Hans M.G.R, olaydan bir gün sonra yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramada, çaldığı paranın 98 bin TL’si bulundu. Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hans M.G.R., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vidalı soygun 12 milyon TLlik takip

DOMİNİKLİ HIRSIZDAN ADIM ADIM TAKİP

Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Hans M.G.R.’nin, banka şubesinde keşif yaptığı, A.G.’nin yüklü miktarda para çektiğini gördükten sonra, otomobilin tekerleğinin altına vida yerleştirdiği, lastiği patlayan otomobili tamirciye kadar takip ederek parayı çaldığı belirlendi.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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