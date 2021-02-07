Vicdansızlığın kaydı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Nurcan Serçe’nin sevgilisi Hayrettin Bahar’dan 2, K.B. ile evliliğinden 4 toplam 6 çocuğu var. Geçen yıl 14 Nisan’da çocukları K.B. ve K.C.B.’yi döverek yaralamaktan gözaltına alınan Nurcan Serçe mahkemede serbest kalmıştı. Olayın ardından 6 çocuğu da devlet korumasında yurda yerleştirilen Nurcan Serçe’ye dava açıldığı ortaya çıktı.

Bir çocuğunu dövdü diğerlerine izletti.



K.B. ile evliliğinden kızı D.B.’ye geçen yıl uyguladığı şiddetin görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki gördü. Görüntülerde Nurcan Serçe’nin şiddet uyguladığı kızı D.B.’yi kollarından tutup kanepenin üzerine yatırarak, dizleriyle üzerine oturduğu görüldü. Nefessiz kalan küçük kızın kurtulmak için çaba harcadığı ancak başarılı olamadığı tespit edildi. Bir yandan diğer çocuklarını bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı. Dün Hayrettin Bahar ile gözaltına alındı. Serçe kasten öldürmeye teşebbüs, görüntüleri çeken Bahar da kasten öldürmeye teşebbüse yardımdan tutuklandı. Nurcan Serçe “Çocuğunu döven bir anne değilim, olsaydım bir sürü video olurdu” dedi.

Üzerine oturup nefessiz bıraktı.

BAKANLIK: TAKİPTEYİZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan görüntülerle ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21 Temmuz 2020’de haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen kuruluş bakımında ve devlet korumasındadır. Çocukların annesi hakkında ise adli süreç devam etmektedir. Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir.”