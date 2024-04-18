×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Vicdansız torun! Anneannesini döverek hastanelik etti

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Hasibe Erdemir#Hastane
Vicdansız torun Anneannesini döverek hastanelik etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 15:11

Konyada torunu Talha Ç. (31) tarafından dövülen Hasibe Erdemir (80), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Erdemir, ameliyata alındı.

Haberin Devamı

Olay, saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülkü Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Hasibe Erdemir'in dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı. Adrese giden polis, girdikleri evde Erdemir'i kanlar içerisinde yerde yatarken bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Erdemir’i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Erdemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Anneannesinin başını defalarca yere çarparak ağır yaraladığı öne sürülen Talha Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Hasibe Erdemir#Hastane

BAKMADAN GEÇME!