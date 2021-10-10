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Vicdansız taksici

#Taksi#Trafik Men#Yolcu Alma
Vicdansız taksici

İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Ataşehir’de 34 TJR 47 plakalı taksinin sürücüsü Muharrem Y., soğuk hava nedeniyle kızıyla taksiye binmek isteyen anneyi almadı. “Lütfen, çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim” diye yalvaran anneyi, “Ben karşının (Avrupa yakası) taksisiyim” diyerek reddetti. Trafik ekipleri tarafından yakalanan Muharrem Y.'nin taksisi 3 gün süre ile trafikten men edilirken, “Ticari Araç Kullanma Belgesi” İBB tarafından geçici süre askıya alındı.

 

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İstanbul Ataşehir’de önceki akşam saatlerinde soğuk hava nedeniyle küçük kızıyla taksiye binmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, “Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim” dedi. Ancak şoför, “Ben karşının taksisiyim” diyerek kadın yolcuyu araca almadı. Sürücünün Avrupa yakasında taksicilik yaptığı için müşteriyi almayacağını söylemesi üzerine mağdur olan kadın yolcu, durumu trafik ekiplerine bildirdi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

34 TJE 47 plakalı taksi, trafik ekipleri tarafından Bağcılar Halkalı Caddesi’nde durduruldu. Yapılan kontrollerinde taksinin belediye ruhsatının iptal olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü Muharrem Y.’ye 2918 sayılı KTK’nın EK2/5 (Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden 1339 TL ceza kesildi. 34 TJE 47 plakalı taksi 3 gün süre ile trafikten men edilirken, Muharrem Y.’nin “Ticari Araç Kullanma Belgesi” İBB tarafından geçici süre askıya alındı.

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#Taksi#Trafik Men#Yolcu Alma