Vicdansız: LÖSEV’in bağış pankartını parçaladı

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LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) her yıl olduğu gibi bu ramazanda da lösemili çocuklar adına bağış toplamak için pankartlar hazırladı. Ancak önceki gün Eskişehir’de, üzerinde ‘Ramazan bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin’ yazan pankart otomobille gelen bir kişi tarafından bıçakla parçalandı. Pankartın parçalanma görüntüsünü LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer Twitter hesabından paylaştı. Ezer, “Utanmıyor musun yaptığından! Ne istiyorsun lösemili çocuklarımızdan? Bırakalım ölsünler mi? Bak, alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste” diye yazdı. Ezer ikinci paylaşımında ise “26 Eskişehir plakalı arabayı ve kişiyi tanıyanların LÖSEV’e ihbarlarını rica ediyoruz” çağrısında bulundu.

Görüntülerde, pankartı parçalayan şapkalı kişinin yüzünü gizlemeye çalışması dikkat çekti. Ezer’in paylaşımının ardından pankarta zarar veren kişiye sosyal medyada büyük tepki gösterildi.