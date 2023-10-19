Vicdanlar ayakta... Dünyadan ve tüm yurttan lanet yağdı

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İsrail’in abluka altındaki Gazze’de El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik bombalı saldırısının ardından önceki gece dünyada ve Türkiye’de çok yoğun protestolar vardı. Müslüman ülkelerin yanı sıra dünyanın pek çok yerinde de İsrail katliamına tepki ve lanet yağdı. Yurt genelinde de on binlerce kişi protesto için sokaklara döküldü. İnsanlık dışı bombalamaya tepki gösteren vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar atarken sık sık tekbir getirdi.



BOGOTA



OLAYLAR ÇIKTI

Başkent Ankara’da önceki gece 22.30 sıralarında İsrail Büyükelçiliği önüne gelenler, saldırıyı kınadı. Protestocuların sayısı kısa sürede binlere ulaşırken, güvenlik güçleri elçilik önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis yetkililerinin dağılmaları konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen kalabalığın sayısı her geçen saat arttı. Uyarılar sonuçsuz kalınca polis, biber gazı ile topluluğa müdahale etti. Adana’da da bazı kişiler konsolosluğun duvarlarına taşlı ve molotoflu saldırıda bulundu. Grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Olay sırasında başına taş isabet eden 2 polis memuru yaralandı.



ANTALYA



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TÜRK YAHUDİ TOPLUMU KINADI

TÜRK Yahudi Toplumu, Gazze’deki hastane katliamını kınadı. Türk Yahudi Toplumu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz! Kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir hiçbir tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz” denildi.



İZMİR



ANKARA

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Ankara'da dün Memur-Sen’in çağrısıyla yapılan ‘Kıyamdayız’ yürüyüşüne onlarca sivil toplum kuruluşu ve binlerce vatandaş katıldı.

İSTANBUL’DA BÜYÜK ÖFKE

Saldırının ardından Levent’teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık binaya girmek isteyince polis biber gazı sıktı. 65 yaşındaki Eshabil Tüfekçi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, 43’ü polis 63 kişi yaralandı. 5 kişi gözaltına alındı. Konsolosluğun çevresi bariyerlerle kapatıldı.





AVRUPA DİKEN ÜSTÜNDE

İsrail’in katliamı, Batı başkentlerinde endişe yarattı. Almanya’nın başkenti Berlin’de bir sinagoga molotof kokteylleriyle saldırı düzenlendi. Fransa, “saldırı tehditleri” üzerine 7 havalimanını tahliye etti. İtalya’nın başkenti Roma’da bir Yahudi okulu bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. İsveç de iki vatandaşının Tunus asıllı bir saldırgan tarafından öldürülmesinin ardından terör alarmını en yüksek seviyeye çıkardı.



NEW YORK



