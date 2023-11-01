Vicdan sızlatan ‘ayrıma’ inceleme

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Afyonkarahisar'daki Atatürk İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında, sınıf öğretmeni Ş.Ş. öncülüğünde 24 öğrenci, üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının olduğu tişörtlerle sahneye çıktı. Gösteri başlayacağı sırada öğretmen Ş.Ş., disleksi rahatsızlığı bulunan öğrencilerden M.E.T.'yi gruptan ayırıp uzaklaştırdı. Daha sonra diğer öğrenciler, çalan müzik eşliğinde gösterisini sundu. Bu sırada kenarda duran M.E.T. ise elleri önünde arkadaşlarını izledi.

PROVALARA DA ALINMAMIŞ

Sosyal medyada yayılan görüntü tepkiye neden oldu. M.E.T.'nin gösteri için sınıfta yapılan provalarda da arkadaşlarına dahil edilmediği yeni görüntüler ortaya çıktı. Öğretmen Ş.Ş.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde M.E.T.'nin sırasında oturduğu görüldü. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

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BABADAN TEPKİ: BU ÇOCUKLAR KUCAKLANMALI

29 Ekim gösterisi öncesi öğretmeni tarafından gruptan ayrılıp gösteri boyunca kenarda arkadaşlarını izleyen M.E.D.’nin, eşinden ayrı yaşayan babası Hakan D., çok üzüldüğünü söyledi:

“Bunlar özel ilgi isteyen çocuklardır. Bir öğretmen bunu en arka sıraya değil de en öne almak zorunda. Bana elbise aldırtıyorsunuz, programa çıkarıyorsunuz daha sonra yan tarafa geçiriyorsunuz. Eline bir tabela verirsiniz o çocuk kıyafet giyer, eline bayrak da verip sallandırabilirdi. Bu çocuklar daha da kucaklanmalı.”