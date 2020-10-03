VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020 VGM ortaöğretim burs başvuru tarihleri
VGM burs başvuruları ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. Ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim'de başladı. Peki VGM burs başvurusu nereden yapılır? İşte detaylar
VGM burs başvuru tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü her yıl belirli tarihlerde burs başvurularını alıyorlar. Ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapılacak. 2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL burs verilmesi planlanılıyor. İşte VGM burs başvuru ekranı
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında yapılacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 2020-2021 Öğretim Yılı Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15.10.2020 tarihinde başlayacaktır.
2020 – 2021 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan “Ortaöğrenim Bursu" için başvurunuzu belirtilen tarihlerde eğitim durumunuza uygun olan ve aşağıda yer alan linkteki başvuru formlarını doldurarak yapabilirsiniz.
BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
VGM BURSU NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
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