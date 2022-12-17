Veterinerler çağrı yaptı: Çip bitti süre uzasın

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EN AZ 6 AY LAZIM

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım şu çağrıyı yaptı: "Son dönemde hayvan sahiplerinin çok yüklenmesiyle beraber mikroçip ve pasaportlarda tedarik sorunu yaşıyoruz. Pasaportların tedariki Bakanlık veya Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından odalara gönderilerek yapılıyor. Maalesef şu anda ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. İstediğimiz sayıda pasaport gelmiyor. Biz de kliniklere yönlendiremiyoruz. Muhakkak süre uzatımına ihtiyaç var. Bizim Bakanlık’tan talebimiz, en az 6 ay olmak üzere süre uzatımı yapılması."

777 BİN 507 ÇİP TAKILDI

Sürenin dolmasına 2 hafta kalırken, ülke genelinde şimdiye kadar 427 bin 682 kedi, 349 bin 811 köpek ve 14 gelincik olmak üzere toplam 777 bin 507 ev hayvanı kimliklendirildi.

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SON TARİH 31 ARALIK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 26 Şubat 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle evcil kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesi için 31 Aralık'a kadar süre verildi. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara 5199 sayılı Kanun kapsamında 1634 TL para cezası uygulanacak.