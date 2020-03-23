Ventilatör (solunum cihazı) nedir? Corona virüsü tedavisinde kullanılan solunum cihazı hakkında bilgiler
Hızla yayılan corona virüsü vakaları ardından tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimleri yapmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Sağlık Bakanlığındaki Bilim Kurulu Toplantısı ardından yaptığı açıklama yerli solunum cihazının seri üretimine başlayacaklarını duyurdu.
Ventilatör kamuoyunda bilinen adıyla solunum cihazları, nefes alabilen havayı akciğerlerin içine ve dışına hareket ettirerek mekanik ventilasyon sağlamak, fiziksel olarak nefes alamayan veya yetersiz nefes alan bir hastaya nefes vermek için tasarlanmış bir makinedir.
Ventilatörler ağırlıklı olarak yoğun bakım tıbbı, evde bakım ve acil tıpta (bağımsız üniteler olarak) ve anesteziyolojide (bir anestezi makinesinin bir bileşeni olarak) kullanılır.
Modern ventilatörler, basınç ve akış özelliklerinin bireysel bir hastanın ihtiyaçlarına tam olarak uyarlanmasını sağlamak için küçük bir gömülü sistem tarafından elektronik olarak kontrol edilir.
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