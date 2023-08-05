Veliefendi Hipodromu çevresinde panik anları! Kundaklama şüphesi

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Dün akşam saatlerinde Bakırköy Veliefendi Hipodromu önünde park halindeki yarış atı taşıyan 5 kamyonetin yanmasının ardından önce hipodromun karşısındaki otluk alanda, ilerleyen saatlerde ise Zeytinburnu Fikret Yüzatlı Caddesi'nde, hipodromun karşısında bulanan metruk bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu farklı noktalarda çıkan yangınlar söndürüldü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Çıkan yangınların itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri gelerek kundaklama şüphesiyle incelemelerde bulundu. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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Öte yandan, hipodrom çevresinde polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.