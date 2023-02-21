Veli Göçer’i yargılayan hâkim: İhmali olan herkes ceza almalı

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Şu anda İYİ Parti Antalya Milletvekili olan dönemin Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Feridun Bahşi, Hürriyet’e konuştu. Veli Göçer dışında yargılanan tüm müteahhitlerin 2 yıl ceza aldığını ve bu cezaların iyi hal indirimi yapılarak 1 yıl 8 aya düşürüldüğünü hatırlatan Bahşi, yeni açılacak davalarla ilgili şu uyarılarda bulundu:

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EN YÜKSEK CEZAYI VERDİK

“Veli Göçer, oğlu ve ortağının yargılandığı davada, mahkeme olarak da çok sayıda bilirkişi incelemesi yaptırdım. Göçer’in yaptığı binalara ilişkin alınan raporlarda, betonun, kullanılan demirlerin en küçük sarsıntıda kalmayacağı belirtilmişti. Kararı verirken, müteahhit ‘Bubinaların yıkılmasını öngörebilir miydi, öngöremez miydi?’ diye tartıştık. Veli Göçer’e 198 kişinin ölümünden sorumlu bularak 25 yıl ceza verdik. Adaletin gerçekleşmesi için, ailelerin acılarını bir nebze de olsa dindirebilmek için o dönemdeki ceza kanuna göre verilebilecek en yüksek cezaydı.

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O DÖNEM BECEREMEDİK

Soruşturmada, binayı yapan müteahhidin dışında diğer görevlilerin de dosyaya dahil edilmesi gerekiyor. O dönem yargılama sırasında, sadece müteahhit değil, o binalarda katkısı olan, projeye izin veren, denetimini yapan görevlilerin de yargılaması için en az 20 kez suç duyurusunda bulunduk. Ancak hiçbir sonuç alamadık. O dönemde savcılıklar harekete geçmedi. Sadece müteahhitler yargılandı. Diğer şüphelilerin yargılanmasını beceremedik.

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DOĞRU NUMUNE ALINSIN

Sahada görev yapan savcıların, enkazlardaki numunelerden doğru örnek alması lazım. Enkazın bir noktasından örnek alınarak rapor hazırlanması sağlıklı sonuç vermez. 6 gün boyunca deprem bölgesinde dolaştım. Bazı meslektaşlarımın çalışmalarını da inceledim. Enkazdan aceleyle örnek alınarak geçildiğini gördüm. Eğer doğru numune alınmazsa isabetli bir yargılama yapılamaz.”

BİR DAHA BİNA YAPAMASINLAR

Soruşturmaların ardından açılacak davalarda caydırıcı cezalar verilmeli. Adaletin gerçekleşmesi gerekir. Ayrıca yargılamanın ardından suçlu bulunan müteahhitlerin yeniden inşaat yapmalarının önüne geçilmeli.