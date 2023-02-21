Neredesiniz çocuklar

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Neval Akgöl 6 yaşında. Hatay’ın Esenlik Mahallesi, 3. Melek Sokak’taki Gül Apartmanı’nda ailesiyle yaşıyordu. Şiddetli ilk sallantının ardından babasıyla dışarı kaçtı. Apartmandan çıktıktan hemen sonra bir su deposu üzerlerine düştü, yaralandılar. Neval kafasından yaralanıp bilincini kaybetmişti. Komşularının otomobiliyle hastaneye doğru yola çıkarıldı. Yolda da bir ambulansa aktarıldı. Üzerinde kimliği yoktu. Neval’den o günden beri haber alınamıyor. Ailesi bütün hastaneleri tarayarak onu bulmaya çalışıyor. Aradan geçen 14 gün boyunca Adana’dan Ankara’ya, Mersin’den Zonguldak’a kadar bütün hastanelere baktılar. Gelen ihbar ve bilgilerin her birinin peşinden koştular. Ama Neval’in izini bulamadılar.

DNA HAVUZUNA BAKILACAK

Aile son olarak kimliksiz cenazelerin kaydının tutulduğu Adli Tıp Kurumu’na başvurdu. Anne Pınar Akgöl DNA örneği verdi. Adli Tıp Kurumu kayıtlarında dün itibarıyla 2 bin 700 kimliği belirlenememiş “hüviyetsiz cenaze” var. Annenin verdiği DNA buradaki kayıtlarla karşılaştırılacak. Anne Pınar Akgöl yaşananları Hürriyet’e şöyle anlatmıştı: “Depremden sonra dışarı kaçtık.Önce kızım ve babası çıkmıştı. O sırada üzerlerine su deposu düştü. Komşuların arabasıyla hemen yola çıkardık. Yolda ambulansa bindirilmiş. O geceden beri haber alamıyorum. Bütün hastaneleri arıyoruz. Şimdiye kadar izini bulamadık. Yetkililerin de desteğini bekliyoruz. Kızımın üzerinde beyaz bir tişört vardı.”

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‘HASTANE HASTANE DOLAŞIYORUZ, YOK’

Antakya’da ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Kemal Faruk Çevikel de deprem felaketinde ailesiyle enkaz altında kaldı. Akrabaları tarafından enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve hastaneye gönderilen Kemal Faruk’un annesi ve babası ise hayatını kaybetti. Zeynep ve Ecem isimli 2 kardeşi sağ olan Kemal Faruk’un nerede olduğunu araştıran akrabaları, bulunması için yetkililerden yardım istiyor. Enişte Temel Pak,‘’Kemal’i 8-9 saatlik çalışmayla enkazdan biz çıkarttık. Kolon altında kalmıştı, bacaklarından yaralıydı. Yola doğru taşıdık, ambulansın önünü kestik bindirdik. Yanına da komşumuzu verdik, enkaz altında yaşayanlarımız vardı, onları da kurtarmak için geri döndük. Ertesi gün hastaneye gittiğimizde devlet hastanesinin sahra çadırına taşındığı söylendi. Sahra çadırına gittiğimizde de ‘Ağır hastalar buradan sevk edildi, onlar için burada yapılacak bir şey yoktu’ dediler. Bir daha da Kemal Faruk’tan haber alamadık. Adana Şehir Hastanesi diyorlar, Mersin, Antalya her yeri söylüyorlar, bakıyoruz, arıyoruz, bulamıyoruz. 2 kardeşi Zeynep ve Ecem sağ, onlar yanımızda. Kemal’in de bulunması için yetkililerden yardım istiyoruz’’dedi. (Musa KESLER-Emin Mert KIRARSLAN/İSTANBUL)

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BÜYÜKELÇİ DE ENKAZ ALTINDA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, otuz yılı aşkın süredir bakanlıkta görev yapan Büyükelçi Devrim Öztürk’ün (55) enkaz altında kaldığını açıklamıştı. Rönesans Rezidans’ın enkazı altında olduğu bilinen ve 2 haftadır haber alınamayan Öztürk, Aralık 2021 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi görevini yürütmekteydi. (Selçuk BÖKE / ANKARA)