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Vekâlet çetesinin oyunu tutmadı

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#Sahte Vekaletname#Çete#İddianame
Vekâlet çetesinin oyunu tutmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 07:00

Avustralya’da yaşayan, yaş ve sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen Senem Göktaş'ın milyonlarca değerindeki arsasını sahte vekaletname ile ele geçirmeye çalışan çete hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede aralarında bir avukatın da bulunduğu 11 şüpheli hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 20 yıla kadar hapis talep edildi.

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Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Ayyıldız’ın hazırladığı iddianameye göre, 20 Nisan 2017 günü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’nü arayan bir kadın, iki aracın plaka bilgilerini vererek, bu kişilerin, “Yalova’dan Ankara’ya gelecekleri ve özel bir tıp merkezinden sağlık raporu aldıktan sonra önceden ayarladıkları noter görevlisi ile Senem Göktaş (73) isimli kişiye ait malvarlığının satışına ilişkin sahte vekâletname alacakları” şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine şüpheliler takibe alındı.

NOTERDE SUÇÜSTÜ

Çete üyeleri, Yalova Tapu Müdürlüğü ve Nüfus Müdürlüğü’nde çalışan şüpheliler aracılığıyla, Avustralya’da yaşayan, yaş ve sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen Senem Göktaş’ın bilgilerini temin etti. Çete üyeleri daha sonra 60 yaşlarında “Joker” olarak nitelendiren bir kadın arayışına girdiler. Söz konusu kadının bulunmasının ardından, mağdur Senem Göktaş’ın bilgilerinin yer aldığı ancak çete üyesi ve joker olarak nitelendirilen Hicran H.’nin fotoğrafının bulunduğu sahte bir nüfuz cüzdanı düzenlediler. Hicran H.’yi Ankara’daki bir özel tıp merkezine götüren çete üyeleri akli melekelerinin yerinde olduğuna, tapu ve noterde işlem yaptırılabileceğine dair uzman doktor raporu aldırdı. Bu işlemin ardından, çete üyeleri, sahte vekâlatname düzenlemek için önceden anlaştıkları Ankara’daki bir noter kâtibi ile temasa geçti. Mağdur Senem Göktaş’ın milyonlarca lira değerindeki arsalarının satışının yapılabilmesi için vekâletini çete üyesi Mehmet G.’ye verdiğine ilişkin sahte evrak düzenlendi. Noterdeki işlemlerinin tamamlandığı sırada çete üyelerine baskın yapılarak gözaltı işlemi yapıldı. Şüphelilerden Şeref S.’nin üzerinden sahte bir polis kimliği de ele geçirildi.

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20 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede aralarında bir avukatın da bulunduğu 11 şüpheli hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 20 yıla kadar hapis talep edildi. Çetenin satmaya çalıştığı arsa bedelinin 2017 yılındaki değerinin 11 milyon TL olduğu şüpheli ifadelerine yansıdı.

 

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#Sahte Vekaletname#Çete#İddianame

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