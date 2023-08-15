Vefalı futbolcudan anneye büyük vefa

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İstanbul’da yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Turan’a (51) 2 yıl önce karaciğer yağlanmasına bağlı siroz hastalığı teşhisi konuldu. Doktorunun kendisine nakil ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine ilk önce kızı gönüllü donör oldu ancak sağlık incelemesinde bazı risk faktörleri tespit edildi. Bunun üzerine futbolcu oğlu Murat Turan annesine donör adayı oldu ve sağlık kontrolleri sonrası nakil ameliyatı gerçekleştirildi.

Donör olabileceğini öğrendikten bir gün sonra gelen transfer teklifini geri çeviren futbolcu Murat Turan, İstinye Üniversitesi Liv Hospital Bahçeşehir Hastanesi’nde karaciğer sağ lobunun yüzde 70’ini annesine bağışladı. Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan’ın gerçekleştirdiği nakil operasyonu sonrası sağlığına kavuşan Fatma Turan, oğlunun futbol kariyeri için ilk başta bu fikre sıcak yaklaşmadığını belirterek, “En çok çocuğum futboldan geri kalacak diye tedirgin oldum. Şükür, 5-6 ay sonra sahalara döner diyorlar. Allah herkese böyle hayırlı evlat nasip etsin” diye konuştu.

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KARİYERİMİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM

- FUTBOLCU Murat Turan “Biz 2 senedir hep beraber bu hastalıkla mücadele ediyoruz. Evlatları olarak annemin bu halini görünce üzülüyorduk” dedi: “Böyle bir şeye vesile olduğum için çok mutluyum. Donör seçildiğim ilk günden itibaren çok heyecanlıydım. Çok şükür ki böyle bir şey gerçekleşti. Futbolcu olduğumdan dolayı annem donör olmama sıcak bakmadı. Futboldan geri kalmamı istemiyordu. Çünkü geçen sene de bir sakatlık yaşamıştım. Ama ben hastaneden donör olabileceğim haberini aldıktan sonra ikinci bir olasılığı hiç düşünmedim. Yani sonrasında ne olur nasıl bir kariyer çizerim diye hiç düşünmeden direkt kabul ettim ve sevinçten havalara uçtum.”