Vedat’ın ölümünde kim kusurlu

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Vedat Güctekin’in mesai arkadaşları, trenin kendilerini uyarmak için düdük çalmadığını ve bir anda karşılarında bulduklarını iddia etti. Makinist Kadir T. ise düdük çaldığını ve acil fren sistemini çalıştırdığını iddia etti.

TUTUKLU YOK

Vedat Güctekin’in eşi Pınar Saraç’ın avukatı Sefa Karcıoğlu olayla ilgili şunları söyledi:“Trenin makinisti eğer elinde telefon yoksa veya başka bir şey ile ilgilenmiyor ise neden saniyeler önce çalışanları görmedi? Makinistin iddiasına göre, çalışma olduğunu söylemeyen amirleri ve kontrol merkezi çalışanları ağır kusurlu ama dosyada tek bir tutuklu yok.”