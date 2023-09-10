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Vedat’ın ölümünde kim kusurlu

Güncelleme Tarihi:

#Zeytinburnu#Vedat Güctekin#Marmaray
Vedat’ın ölümünde kim kusurlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 07:00

İstanbul Zeytinburnu’nda Vedat Güctekin, iki mesai arkadaşıyla birlikte 18 Haziran’da bir arıza için Marmaray’da rayların olduğu bölümde çalışıyordu. Makinist Kadir T.’nin kullandığı tren, Vedat Güctekin’e çarparak ölümüne neden oldu. Diğer iki işçi kendilerini son anda kurtardı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Vedat Güctekin’in mesai arkadaşları, trenin kendilerini uyarmak için düdük çalmadığını ve bir anda karşılarında bulduklarını iddia etti. Makinist Kadir T. ise düdük çaldığını ve acil fren sistemini çalıştırdığını iddia etti.

TUTUKLU YOK

Vedat Güctekin’in eşi Pınar Saraç’ın avukatı Sefa Karcıoğlu olayla ilgili şunları söyledi:“Trenin makinisti eğer elinde telefon yoksa veya başka bir şey ile ilgilenmiyor ise neden saniyeler önce çalışanları görmedi? Makinistin iddiasına göre, çalışma olduğunu söylemeyen amirleri ve kontrol merkezi çalışanları ağır kusurlu ama dosyada tek bir tutuklu yok.”

 

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#Zeytinburnu#Vedat Güctekin#Marmaray

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