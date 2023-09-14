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Vazgeçilmez ortaklar

Güncelleme Tarihi:

#Hakan Fidan#İngiltere#James Cleverly
Vazgeçilmez ortaklar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 07:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısında İngiltere’nin Avrupa’da önde gelen ortaklarımızdan olduğunu belirtti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, özetle şunları söyledi: “İhracatımızda 4. sırada yer alan önemli bir ortağımız. Ticaretimizi geliştirmek için karşılıklı tüm imkanlarımızı kullanma arzusundayız. Terörle mücadelemizde müttefikimiz olarak değerlendiriyor, ortak hareket etmek istiyoruz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ve düzensiz göçün engellenmesi konusunda da kararlılıkla ilerlemekteyiz. (İsveç’in NATO üyeliği) Türkiye anlaşmalara sadıktır. Çizilen yol haritaları, taraflardan beklenen yükümlülükler ortada. (Sudan’da iç savaş) Cumhurbaşkanımız her türlü insani yardımı ve desteği vermekte kararlı olduğumuzu bir kez daha yineledi. Libya’da arama kurtarma personelimiz 6 Libyalı kardeşimizi enkazdan kurtardılar.” Toplantıda Cleverly ise “Türkiye vazgeçilmez bir ortak. İlişkilerimiz geçmişe oranla çok daha yakınlaştı” dedi.         

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#Hakan Fidan#İngiltere#James Cleverly

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