Vazgeçilmez ortaklar

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, özetle şunları söyledi: “İhracatımızda 4. sırada yer alan önemli bir ortağımız. Ticaretimizi geliştirmek için karşılıklı tüm imkanlarımızı kullanma arzusundayız. Terörle mücadelemizde müttefikimiz olarak değerlendiriyor, ortak hareket etmek istiyoruz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ve düzensiz göçün engellenmesi konusunda da kararlılıkla ilerlemekteyiz. (İsveç’in NATO üyeliği) Türkiye anlaşmalara sadıktır. Çizilen yol haritaları, taraflardan beklenen yükümlülükler ortada. (Sudan’da iç savaş) Cumhurbaşkanımız her türlü insani yardımı ve desteği vermekte kararlı olduğumuzu bir kez daha yineledi. Libya’da arama kurtarma personelimiz 6 Libyalı kardeşimizi enkazdan kurtardılar.” Toplantıda Cleverly ise “Türkiye vazgeçilmez bir ortak. İlişkilerimiz geçmişe oranla çok daha yakınlaştı” dedi.