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Vatin bebek yine anneden ayrı

Güncelleme Tarihi:

#Yasemin Begdas#Vatin Bebek#Hatay
Vatin bebek yine anneden ayrı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 07:00

HATAY’da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan, sağlık çalışanının parmağını emdiği görüntülerle gündem olan 3.5 aylık ‘mucize bebek’ Vatin, aylar sonra buluştuğu annesi Yasemin Begdas (35) ile Kayseri’de akrabalarının yanında yaşamaya başlamıştı.

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Artık 1 yaşında olan Vatin’in, yatağa mahkûm olan annesi Yasemin Begdas, ameliyat olduğu bölgede enfeksiyon riski nedeniyle 23 Ocak’ta Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Vatin’in akrabalarının yanında kaldığını ve her gün görüntülü görüştüğünü anlatan Begdas, “Şu an yine Vatin’den ayrı kaldım. Ama aklım sürekli onda” dedi. Depremden sonra tam 50 ameliyat geçiren Yasemin Hanım, bir an önce iyileşip yavrusunu yeniden kucağına almak istiyor. 

Vatin bebek yine anneden ayrı
Yasemin Begdas, her gün kızıyla görüntülü görüşüyor.

SİMGE OLMUŞTU

Vatin bebek, kendisini enkazdan çıkaran sağlık görevlisinin parmağını biberon sanıp emmiş, tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğmuştu.

 

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#Yasemin Begdas#Vatin Bebek#Hatay

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