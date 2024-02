Vatin bebek yine anneden ayrı

Haberin Devamı

Artık 1 yaşında olan Vatin’in, yatağa mahkûm olan annesi Yasemin Begdas, ameliyat olduğu bölgede enfeksiyon riski nedeniyle 23 Ocak’ta Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Vatin’in akrabalarının yanında kaldığını ve her gün görüntülü görüştüğünü anlatan Begdas, “Şu an yine Vatin’den ayrı kaldım. Ama aklım sürekli onda” dedi. Depremden sonra tam 50 ameliyat geçiren Yasemin Hanım, bir an önce iyileşip yavrusunu yeniden kucağına almak istiyor.

Yasemin Begdas , her gün kızıyla görüntülü görüşüyor.

SİMGE OLMUŞTU

Vatin bebek, kendisini enkazdan çıkaran sağlık görevlisinin parmağını biberon sanıp emmiş, tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğmuştu.