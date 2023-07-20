Vatandaşlar 'vaşak' ihbarında bulunuyordu... Fotokapanla görüntülendi

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Kentte Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, doğal hayatın tespiti ve korunması amacıyla ormanlar ve uygun arazilerdeki farklı noktalara toplam 25 fotokapan kurdu. Ekipler, bu fotokapanlarla dağ keçisi, kurt, çakal, tilki ve yaban domuzu gibi hayvan türlerini birçok kez görüntüledi.

Fotokapanlardan birine Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN’) ‘Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan vaşağın görüntüsü yansıdı.

Daha önce da bazı vatandaşların ormanda vaşak gördüklerine dair ihbarları bulunuyordu.