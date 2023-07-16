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Vatandaşın korkulu rüyası oldu: Zehriyle bir insanı öldürebiliyor

Güncelleme Tarihi:

#Etçil Sarıkız#Örümcek#Elazığ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 09:58

Elazığ’da bir vatandaşın penceresinde fark ettiği etçil sarıkız örümceği paniğe neden oldu. Sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zehriyle bir insanı ölüme götürebiliyor

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Karteldere köyünde bir vatandaş, penceresinin sinekliğindeki etçil sarıkız örümceğini görüntüledi. Eve girmeye çalışan örümcek, paniğe neden oldu. Vatandaş örümceği pencereden uzaklaştırdı.

Vatandaşın korkulu rüyası oldu: Zehriyle bir insanı öldürebiliyor



Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen sarıkız örümceği, et yiyen örümcek olarak biliniyor. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplıyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

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#Etçil Sarıkız#Örümcek#Elazığ

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