Vatan size minnettar

Haberin Devamı

KAMUFLAJLI VEDA

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) için Denizli’nin Tavas ilçesi Merkez Çarşı Camisi’de tören düzenlendi.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız’ın da katıldığı törende, Çilem Serinkan’ın eşini kamuflajla uğurlaması duygusal anlar yaşattı.

Askeri üniforma giyen şehidin bedensel engelli kardeşi Büşra Serinkan da ağabeyinin fotoğrafına bakıp gözyaşı döktü. Şehit Serinkan’ın cenazesi Tavas Mezarlığı’na defnedildi.

Haberin Devamı

ÖNCE GAZİ OLMUŞTU

Evli ve 2 çocuk babası Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu’nun (25) cenazesi, önceki gece memleketi Sinop’a getirildi. Şehit Erenoğlu için dün Boyabat ilçesi Hükümet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, milletvekilleri, askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende baba Tuncay, anne Sabriye ve eşi Zeynep Erenoğlu güçlükle ayakta durabildi. Şehit Erenoğlu, cenaze namazının ardından Yeşilyurt- Sarıağaççayırı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Erenoğlu’nun, 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi sonrası yeniden göreve koştuğu öğrenilmişti.

KIZI OLACAKTI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı (31) için memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçe merkezindeki pazar yerinde tören düzenledi. Törende, şehidin 4 aylık hamile eşi Seda Yazıcı, şehidin annesi Miyase Yazıcı ile kardeşleri, gözyaşlarına boğuldu. Seda Yazıcı, şehit eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu okşayarak “Evladımızı göremeden gittin” diye ağıt yaktı. Şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutuna sarıldı. Şehit Yazıcı’nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Telme köyünde toprağa verildi.

Haberin Devamı

BİNLER UĞURLADI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın (22) için memleketi Malatya’daki Şehir Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Tören öncesi yakınları, şehidin tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, askeri ve sivil erkan ile binlerce kişi katıldı. Şehidin babası Engin ve annesi Ümmühan Taşkın’ın güçlükle ayakta durduğu cenazede “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” ve “Kahrolsun PKK” sloganları atıldı. Şehit Taşkın’ın cenazesi Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.

Haberin Devamı

PAYLAŞIMI AĞLATMIŞTI

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan Ahmet -Zahide Karaca çiftinin oğlu şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca’nın (23) cenazesi önce babaevinin önüne götürüldü. Ardından Ormandibi köy meydanına getirildi. Törene şehit Karaca’nın ailesinin yanı sıra askeri ve mülki amirler ile vatandaşlar katıldı. Tokat Müftüsü Esat Yapıcı tarafından kıldırılan namazın ardından şehidin naaşı, aile mezarlığında toprağa verildi. Yasin Karaca’nın silah arkadaşları ile çektiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

MERASİM KILICIYLA...

Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay (24) için dün memleketi Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası Ahmet, annesi Firdevs ve kız kardeşi Yasemin Günay’ı askerler bir an olsun yalnız bırakmadı. Şehit Teğmen Günay’ın naaşının başına gelen kız kardeşi Yasemin Günay ağabeyinin törenlerde kullandığı merasim kılıcını öperek tabutunun başına koydu.

Haberin Devamı

Türk bayrağına sarılı tabutun yanına gelen anne Firdevs Günay, “Oğlum aslanlar gibi savaştın silah arkadaşlarını kurtardın kendin şehit düştün. İlk göz ağrım, bebeğim hakkım sana helal olsun” diyerek gözyaşı döktü. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin de katıldığı törende sık sık terör örgütü PKK aleyhine slogan atıldı. Günay’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında belde mezarlığına götürülüp gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan tören alanı yakınındaki bir eve asılan ‘Siz DEM’lenirken biz şehit verdik’ yazılı pankartı görenler fotoğraf çekip sosyal medyada paylaştı.