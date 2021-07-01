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HaberlerGündem Haberleri'Vatan' operasyonunda gözaltı 270 oldu! 55 şüpheli adliyede
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Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-
Haber Giriş: 01.07.2021 - 13:40 | Son Güncelleme:

'Vatan' operasyonunda gözaltı 270 oldu! 55 şüpheli adliyede

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'Vatan' operasyonunda gözaltı 270 oldu! 55 şüpheli adliyede

Gaziantep'te, 2 bin 124 polisin katılımıyla düzenlenen ve 311 şüpheliyi kapsayan 'Vatan' adlı narkotik operasyonunda gözaltı sayısı 270'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 55'i ise adliyeye sevk edildi.

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  • Gaziantepte dev operasyon En büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı
  • Gaziantepte dev operasyon En büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı
  • Gaziantepte dev operasyon En büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı
  • Gaziantepte dev operasyon En büyük narkotik operasyonu: 253 gözaltı
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Gaziantep'te, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 5 aylık çalışma ile belirlenen 311 şüphelinin yakalanması için salı günü 'Vatan' isimli operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 265 adrese yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 253 kişi, gözaltına alındı. Bugün de 17 kişinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı, 270'e çıktı. Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük narkotik operasyonu olan 'Vatan' kapsamında şüpheliler sorgulanıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 55 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirilerek, bugün adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında operasyonların devam ettiği belirtilirken, adreslerinde bulunamayan 41 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. 

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