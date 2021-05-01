Vatan Bilgisayar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Vatan Bilgisayar 2021 çalışma saatleri

Vatan Bilgisayar ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve Vatan Bilgisayarın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz.

VATAN BİLGİSAYAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Vatan Bilgisayar çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 10.00’da başlar ve kapanış saati olan 22.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Vatan Bilgisayar öğle arası vermemektedir. Vatan Bilgisayar öğle arası vermemektedir.

VATAN BİLGİSAYAR HAFTA SONU AÇIK MI?

Vatan Bilgisayar Cumartesi günleri 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Pazar günleri ise kapalıdır.

Çağrı merkezileri ve satış sonrası destek için de hafta içi 09:00 – 18:40, hafta sonu ise 09:00 – 16:00 arasında hizmet vermektedir ve satış sonrası destek ekibinde çalışan sayısı satış ekibinde çalışan sayısının %20’si kadardır.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

VATAN BİLGİSAYAR ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Hafta içi: 10.00- 22.00

Cumartesi: 10.00- 22.00

Pazar: Kapalı





Vatan Bilgisayar merkez binası Merkez Efendi Mahallesi, E-5 Karayolu Güney Yan Yol Tercüman Sitesi Çarşı Binası, Seyitnizam, Zeytinburnu,/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Vatan Bilgisayar merkez şubesine 0212 414 59 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 665 56 56 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

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