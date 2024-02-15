‘Var Git Ölüm’ gözyaşları

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin dünkü Meclis grup toplantısında Erzincan’daki maden faciası konusunda daha önce uyarıda bulunduklarını anlatırken özetle şöyle konuştu: “İktidarın iflah olmaz rant telaşı, göz göre göre insanlarımızın hayatını tehlikeye sokuyor. Bitmek bilmeyen bu sorumsuzluğun faturasını da her defasında milletimiz ödüyor. 29 Haziran 2022’de bu kürsüden Erzincan İliç’teki altın madenindeki tehlikeye karşı iktidarı uyarmıştım. Hatta Ümit Özlale başkanlığında bir heyet de oraya gidip incelemelerde bulunup bir rapor hazırlamıştı. Ancak iktidar, bizi aşırı duyarlı bulup kulağının üstüne yatmayı tercih etti. Yani aslında dün yaşanan felaketi göze almayı tercih etti. İşte biz milletimize, doğamıza, toprağımıza yapılan bu ihaneti görmezden gelemeyiz. Gelmeyeceğiz. Cennet doğamız için mücadele etmeye bıkmadan devam edeceğiz.

Haberin Devamı

KARACAOĞLAN’IN DİZELERİ

İliç’ten başlayarak Hatay’a, oradan Kahramanmaraş’a. Ya arkadaş 1607’de doğmuş 1679’da ölmüş Karacaoğlan. O gün ölümü yazmış, ölüme sebep olanlara sitem etmiş. Bugün Karacaoğlan’ı dinleteceğim size. Şehitlerimiz için; 1607-1679 yazılmış bir şarkıyı dinleteceğim size. Bir şiirin şarkı haline gelişini dinleteceğim. Söz veriyorum işte biz bunun önüne geçeceğiz.”

“Var git ölüm” şiirinden derlenen bir şarkıyı dinletirken gözyaşlarını tutamayan Akşener, “Niçin hep garipler kaçamıyor? Niçin hep fakirler kaçamıyor? Niçin hep haksızlık bunlara oluyor? 1607-1679, 2024. And olsun, şart olsun bunları değiştireceğiz” diye konuştu.

YRP’YE ALKIŞ RİYAKÂRLIK

- AKŞENER “Cumhur İttifakı’nın paydaşı YRP ayrı girmeye kalkıştığında yani inanamayacağım yoldaşların bazılarının YRP’ye alkış tutması riyakârlık gibidir. Ben hayatımda böyle bir sahtekârlık görmedim. Onlar YRP’yi övüyor, öbür taraf YRP’ye ateş ediyor. Ters bir durum olduğunda 24 saat şahsen bana, partimin mensuplarına söven ne idüğü belirsiz gazeteci kılıklı tiplerin ya da ne diyelim, uzman kılıklı tiplerin ne yapacağını hakikaten merak ediyorum” dedi.

Akşener, CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’e rozetini taktı. Elçin, İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı oldu.

Haberin Devamı

ANKARA ADAY TANITIMINDA GERGİNLİK

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Genel Merkez binasında Ankara belediye başkan adaylarını tanıttı. Tanıtım toplantısı gergin bir atmosferde geçti. Etimesgut adayı Hilmi Özer’in anonsuyla ortalık karıştı. Bir grup partili “Teşkilat istemiyor. Burak Akburak istifa, Kürşad Zorlu istifa, AK Parti’nin adamı aday yapıldı”, “Başkan Mansur Yavaş” sloganları atarak Özer’e tepki gösterdi. Partililer ile protestocular arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Akşener, bu sürede kürsüde kalarak gerilimin yatışmasını bekledi. Protestocuların salondan ayrılmasının ardından da aday tanıtım toplantısı devam etti. Akyurt’da Nihat Karaoğlan, Altındağ’da Remzi Sağlam, Ayaş’da Alaattin Süer, Bala’da Levent Gürbüz, Sincan’da Fatih Koca, Beypazarı’nda Veysel Ayık, Çamlıdere’de Numan Cengiz, Çubuk’ta Korhan Merki, Elmadağ’da Cemalettin Delice, Etimesgut’ta Hilmi Özer, Gölbaşı’nda Fehmi Kandemir, Haymana’da Yakup Coşkun, Kahramankazan’da Fatma Gülümser Birol, Kalecik’te Filiz Ulusoy, Keçiören’de Cemal Babutçu, Mamak’ta Hüseyin Bayındır, Yenimahalle’de Sevin Çağlayan, Çankaya’da Osman Topal ve Şereflikoçhisar’ta Avni Yıldırım İYİ Parti’nin belediye başkan adayları oldular. Tanıtımda yaşanan gerilim sonrası Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevinden alındı.