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Vapurda 'köpek' kavgası! Kaptan seferi durdurdu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Şehir Hatları#Köpek
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 13:51

Kadıköy-Beşiktaş vapuruna binen sokak köpeği nedeniyle, kaptan seferin yapılamayacağını duyurdu. Vapurdakilerden bazıları kaptana tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kadıköy'den Beşiktaş'a saat 09.15'te hareket etmesi planlanan sefer, vapura sokak köpeğinin binmesinin ardından 09.36'da yapıldı. Gemi kaptanı, anonsunda vapura sokak köpeğinin bindiğini gerekçe göstererek "Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecektir" dedi. Yolcular ise kaptana tepki gösterdi. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vapurda köpek kavgası Kaptan seferi durdurdu

ŞEHİR HATLARI'NDA AÇIKLAMA

Yaşanan olay üzerine İstanbul şehir hatları sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada "08-03-2023 tarihli 09:15 Kadıköy Beşiktaş seferimiz sokakta yaşayan ve zaman zaman da iskelelerimizde misafir ettiğimiz dört ayaklı dostumuzun vapura binmesinin ardından yaşanan gelişmelerden dolayı 09:36 da gecikmeli olarak yapılmıştır.

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Vapurda köpek kavgası Kaptan seferi durdurdu

Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, hayvan dostu ŞEHİR HATLARI politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkit edildiğini bilgilerinize sunarız" ifadeleri yer aldı.

Vapurda köpek kavgası Kaptan seferi durdurdu

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#İstanbul#Şehir Hatları#Köpek

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