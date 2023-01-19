Vaniköy Camisi yeniden ayağa kalktı 

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İstanbul Boğazı’nı süsleyen 11 camiden biri olan 358 yıllık Vaniköy Camisi, 15 Kasım 2020’de çıkan yangınla kül olmuştu. Kendisi de Vaniköy’de oturan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu camiyi restore ettirdi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Kalyoncu çalışmalardaki son durumu anlattı.

YÜZDE 90’I TAMAMLANDI

Vaniköy Camisi’nin Cemal Kalyoncu’nun da sıklıkla ziyaret ettiği bir cami olduğunu ifade eden Mehmet Kalyoncu, “Kimse bize ‘yap’ demedi. Biz talip olduk. Gönülden yaptığımız bir iş. Devlet her ne kadar ciddi manada ayağa kaldırmış olsa bile, sadece devletten beklememek lazım. Yüzde 90’ını tamamladık. Önümüzdeki ay hizmete açılacak. Burada bir amacımız da gençlere tarihi mirası sevdirmek, eski mekânlarla ilişki kurmalarını sağlamak.





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Vaniköy Camisi en son 1960’larda restore edilmiş. Yanmasıyla birlikte birçok aykırılık da ortaya çıktı. Biz özüne geri döndürmüş olduk. Kemerler alçıyla kapatılarak görünmez olmuş. Raspayla kazıyarak açtığımızda kemerin orada olduğunu gördük. Cami’nin Boğaz’a uymayacak bir peyzajı var. Boğaz’da palmiye olur mu? Palmiyeleri söküp nitelikli peyzaj üreteceğiz” dedi.

YANGININ İZLERİ SERGİLENECEK

Restorasyon Proje Müdürü Yüksek Mimar Nuran Nar ise çalışmalarla ilgili şunları anlattı: “Yangından sonra caminin ahşap kısımlarından geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Ancak çalışmaların ilk etabında bizi mutlu eden bir şey oldu. Yangından bir yıl kadar önce, eserin mevcut durumunu tespit için 3 boyutlu tarama yöntemi ile rölövesinin alındığı öğrendik. Bu büyük bir şanstı.

‘AYDINLATMA OLACAK’

Hünkâr Kasrı’nda yanan ahşap kısımların bir bölümünü, statik anlamdaki desteği de sağlayarak sergilemeyi düşünüyoruz. Bu çalışmayla yangının acı hatırasını ziyaretçilerine tekrar hatırlatmış olacağız. Yanmış ahşap kısımlar ayrıca aydınlatma aracı olarak değerlendirilecek.”

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1600 ESERLİK KÜTÜPHANE

Vaniköy Camisi’nin bir dönem sıbyan mektebi olarak da kullanıldığını söyleyen Mehmet Kalyoncu, “İbadethane olmanın ötesinde yıllarca bir sosyalleşme mekânı görevi de görmüş. O yüzden, Hünkâr Kasrı’nın zemin katını 1600 eserlik bir kütüphane olarak ziyaretçilerin kullanımına sunacağız. Kalyon Vakfı’nın katkılarıyla hazırladığımız bu kütüphane eğitim amaçlı hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.