Vaniköy Camisi küllerinden doğdu

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İstanbul Boğazı kıyısında semte adını da veren Vani Mehmet Efendi tarafından 1665 yılında yaptırılan Vaniköy Camisi, üç yıl önce yangında kül olmuştu. Caminin restorasyonu geçtiğimiz Ramazan ayında bitirilmiş ve ibadete açılmıştı. Açılış töreni ise dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı cuma namazı sonrası yapıldı. Erdoğan namaz sonrası şunları söyledi:

RANTA AÇILACAK DEDİLER

“Tarihi Vaniköy Camii Üsküdarımızın sembol mekanlarından biriydi. Boğaz’ın incileri arasında yer alan 358 yıllık Vaniköy Camisi, maalesef 2.5 yıl önce çıkan yangında çok ağır hasar görmüştü. Camimizin ahşap çatısı ile mahfil bölümü tamamen yanmış, hünkar kasrının iç mekanları da kullanılamaz hale gelmişti. Bir Üsküdar sakini ve aşığı olarak bizim de yüreğimizi yakan bu yangın sonrasında malum çevreler hemen istismara başladılar. Buranın komple yıkılarak ranta açılacağını ifade ettiler. Akla, vicdana ve ahlaka sığmayan bir sürü tezvirat yaydılar. Her zaman yaptıkları gibi yalanlarla, çarpıtmalarla, bühtanlarla İstanbullu kardeşlerimizin zihnini bulandırmaya çalıştılar.

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TAMAMEN ÖZGÜN MALZEME

Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Ata yadigarı şu nadide eseri şehre vefa misyonuyla yeniden ihya etmek için süratle harekete geçtik. İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğümüz, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında bir restorasyon protokolü imzalandı. Kapsamlı bir hazırlık sürecinden sonra Kalyon Vakfı camimizi aslına uygun olarak tekrar şehrimize kazandırmak amacıyla hemen kolları sıvadı. Çam keresteleri Dursunbey’den, meşe keresteleri Yenice’den, mermerleri Marmara Adası’ndan temin edilerek camimiz tamamen özgün malzeme kullanılarak yenilendi. Ayrıca camide yer alan Hünkar Kasrı’nın zemin katı kütüphane olarak vatandaşlarımızın istifadesine sunuldu. Titiz bir çalışmayla seçilen yaklaşık 1600 eser, başta gençlerimiz olmak üzere camimizi ziyaret eden herkesin kullanımına açık olacak.

UĞRAK YERİ OLACAK

Sadece Üsküdar’ın değil, İstanbul’un da sembol mimari eserlerinden olan Vaniköy Camii, yangında yıkılana kadar tam 3.5 asır boyunca bu bölgenin adeta kalbi konumundaydı. 18’inci yüzyıldan itibaren padişahların ziyaretgahlarından biri olmuştu. Camimizin artık kütüphanesiyle birlikte kısa sürede İstanbul’umuzun yeni uğrak yerlerinden biri haline geleceğine inanıyorum. Caminin restorasyonunu gönüllü olarak üstlenen ve bu görevi en güzel şekilde yerine getiren Kalyon Vakfı’nı canı gönülden tebrik ediyorum.

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MEDENİYETİMİZE VEFA BORCU

Ecdad yadigarı eserlerimizi korumayı, köklerimizi ve manevi bağlarımızı da muhafaza etmek bakımından gerekli görüyorum. İhya ettiğimiz her bir kültürel mirasımızla aynı zamanda geçmişten bugüne ve geleceğe sarsılmaz bir köprü kuruyoruz. 2002’den bu yana sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yaklaşık 5 bin 500 eseri restore ederek ihyasını gerçekleştirdik. Ayağa kaldırdığımız her eserimizde millet varlığımızı daha da güçlendirmiş oluyoruz. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla İstanbulla birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz.”

İSTANBUL MESAJI: YENİDEN FETRET DEVRİNE GİRDİ

Erdoğan İstanbul’la ilgili yerel seçim mesajı da verdi: “Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994’ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul’un birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul’u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız.”