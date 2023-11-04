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Van'dan acı haber: 1 asker şehit

Güncelleme Tarihi:

#MSB#VAN#Şehit
Vandan acı haber: 1 asker şehit
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 17:21

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Sözleşmeli Er Samet Bektaş'ın şehit olduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Van'ın Başkale ilçesinde, 4 Kasım 2023 tarihinde, ikmal faaliyeti ile görevlendirilen askeri aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu, kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Sözleşmeli Er Samet Bektaş ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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#MSB#VAN#Şehit

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